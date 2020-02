Mason Greenwood en feu alors que Man United passe devant Watford

Alors que la performance de classe mondiale de Bruno Fernandes occupera la plupart des gros titres de la victoire 3-0 de Manchester United contre Watford, la contribution de Mason Greenwood ne devrait pas passer inaperçue.

Le joueur de 18 ans était en feu, marquant un magnifique but pour porter son total à 11 pour la saison.

Mais c’est sa performance globale qui a attiré l’attention. Greenwood a inscrit ses trois tirs cadrés, créé trois occasions, complété quatre passes longues sur cinq et remporté trois plaqués sur trois.

Le jeune a également effectué neuf récupérations et remporté sept des neuf duels au sol.

Mason Greenwood contre Watford:

42 touches

18/23 passes réussies (78%)

9 récupérations

7/9 duels au sol gagnés (78%)

4/5 passes longues terminées (80%)

3/3 dribbles terminés (100%)

3/3 tirs cadrés (100%)

3/3 plaqués gagnés (100%)

3 chances créées

1 but

18 ans… wow! pic.twitter.com/yuHegzCUSA

– UtdArena. (@utdarena) 23 février 2020

Le fait que Manchester United ait un talent aussi incroyable est aussi excitant que le fait qu’ils ont maintenant un talent de classe mondiale à Fernandes.

La saison a été difficile pour de nombreuses raisons et bien que personne ne suggère que tous les problèmes soient résolus, des jours comme aujourd’hui, vous avez un aperçu de ce que Ole Gunnar Solskjaer essaie de construire à Old Trafford – et cela pourrait être quelque chose de très spécial en effet .

