Mason Greenwood révèle quel est son pied le plus fort

Mason Greenwood s’est ouvert sur la vie à Old Trafford dans une interview franche avec MUTV.

Le joueur de 18 ans a connu une saison de percée incroyable avec les Red Devils, marquant 10 buts et enregistrant 4 passes décisives en 32 matchs – et n’ayant commencé que 14 de ces 32.

“Je ne suis pas encore loin de l’endroit où je veux être, alors je vais continuer à travailler dur.” Dit Greenwood. “C’est vraiment époustouflant, juste d’être ici, d’être dans le vestiaire de la première équipe de Man United et de sortir à Old Trafford, c’est incroyable.”

Le joueur né à Bradford est satisfait de son décompte de buts jusqu’à présent, mais a faim de plus. “Si quelqu’un m’avait dit au début de la saison que je marquerais dix buts pour Man United lors de ma première saison, je l’aurais pris tout de suite mais je l’ai fait maintenant donc je veux plus”, a-t-il déclaré. Présentateur de MUTV Mark Sullivan.

L’entretien a eu lieu au complexe d’entraînement United’s Carrington, un endroit qui continue d’inspirer la jeune star. «Ouvrir ces portes et voir ces joueurs sur les murs [former academy graduates such as Ryan Giggs] c’est comme, je veux y être un jour. “

Et dans quels domaines Greenwood pense-t-il qu’il doit s’améliorer? «Je dirais vraiment des buts marqués, parce que je n’en ai marqué que quelques-uns dans l’équipe junior, j’ai marqué environ 3 ou 4, et je n’ai pas marqué dans l’équipe première, donc ce serait bien d’en obtenir un cette saison… Je travaille sur ma rubrique qui vaut probablement 2 ou 3 buts supplémentaires par saison. »

Greenwood est célèbre pour ses deux pieds, mais il a avoué dans l’interview que sa gauche est légèrement plus forte que sa droite. “Je préfère légèrement la gauche, pour celle quand je la touche, puis elle traverse mon corps, j’aime beaucoup celle-là, mais si elle vient à ma droite, j’utiliserai aussi ma droite.”

Alors pourquoi prend-il des pénalités avec son droit? [When] J’avais 13 ou 14 ans peut-être… J’ai joué contre City et je les prenais avec ma gauche tout le temps. C’était un match important et je l’ai raté et donc je me souviens juste m’être dit que je vais les prendre avec ma droite à partir de maintenant. “

Lorsqu’on lui a demandé si son âge limitait les opportunités, le prodige adolescent a clairement indiqué qu’il n’allait pas le laisser le retenir. “Si vous êtes assez bon, vous êtes assez vieux. Si quelqu’un est sur votre chemin, vous devez le pousser hors de votre chemin pour y arriver. “

Et Mason Greenwood a déjà montré qu’il savait comment y arriver.

