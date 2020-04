Masques et produits alimentaires: Milan donne 2000 kits pour plus de 65 abonnés | Serie A

Une nouvelle initiative de Milan pour aider à combattre le coronavirus, en défense des plus faibles: le club Rossoneri a annoncé la don de 2000 kits contenant des masques et des produits alimentaires à plus de 65 abonnés, groupe d’âge le plus touché par Covid-19. Le communiqué de presse:

À partir d’aujourd’hui, la livraison par Milan de 2 000 “packs de soins” a commencé, des packages contenant des articles de confort, des masques et des gadgets Rossoneri aux abonnés de la saison sportive 2019/20 âgés de plus de 65 ans, un groupe démographique particulièrement vulnérable dans ce Urgence Covid-19.

Grâce à la collaboration de certains partenaires Rossoneri tels que Alps, Balocco, Bioscalin, La Molisana, Peroni (qui ont immédiatement rejoint l’initiative) et le soutien logistique de la société Yusen, le kit contiendra des gadgets AC Milan, des produits alimentaires, tels que pâtes, biscuits, eau et bière, produits d’hygiène et même masques, résultat du don des Clubs de Milan en Chine.

Les colis seront livrés aux résidences des bénéficiaires, un geste qui entend transmettre le sentiment de proximité et d’appartenance qui sous-tend les valeurs du Club.

L’espace «Responsabilité sociale des entreprises» de Milan est à la disposition des familles des abonnés impliqués dans le projet pour la gestion des problèmes critiques. Le numéro de contact est csr@acmilan.com.