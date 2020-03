Massa Lubrense s’envole pour la finale de la Coupe, prés. D’Esposito: “Un conte de fées”

Au stade “Cerulli”, au retour de la demi-finale de Coupe de Campanie de 1ère catégorie, le Massa Lubrense gagne 2-0 avec le Pro Sangiorgese, renversant la défaite 1-0 du match aller et entrant dans la finale de la compétition.

Les réseaux de vache et Gargiulo, respectivement signé à 28 ‘et 31’. Après le précieux jalon franchi par notre rédaction, le président de Massa Lubrense est intervenu, D’Esposito, qui a exprimé sa grande satisfaction: «Je suis fier de ce groupe et de ce que font les enfants. Tout était inattendu au début de la saison et ce sont les belles choses que nous continuons à vivre, ou un conte de fées. Nous espérons franchir la ligne d’arrivée dès que possible et réaliser ce rêve. “