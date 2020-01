Mata scelle une relecture tendue alors que Man Utd avance sur les Wolves 1-0

Date de publication: Mercredi 15 janvier 2020 9:35

Un joli but de Juan Mata a fait la différence alors que Man Utd a établi un match nul au quatrième tour avec Watford ou Tranmere après avoir battu les Wolves 1-0.

Les loups pensaient qu’ils avaient brisé l’impasse après 11 minutes, mais le but de Pedro Neto a été refusé par VAR après que Raul Jimenez eut été jugé pour avoir manipulé le ballon lors de la préparation.

Une première mi-temps relativement calme a éclaté juste avant la demie-heure lorsque John Ruddy a été appelé à l’action pour réaliser un arrêt intelligent du pied gauche de Juan Mata.

Les loups sont rapidement remontés à l’autre bout en reprenant possession et Matt Doherty a écrasé un effort de tête dans le poteau avant que Raul Jimenez ne soit pénalisé pour avoir été hors-jeu après s’être accroché au rebond.

Les chances sont venues et sont allées pour Anthony Martial et Daniel James, mais ni Utd ni Wolves n’ont pu faire la percée car la cravate est restée dans l’impasse à la mi-temps.

Utd a pris les devants à la 67e minute grâce à Juan Mata, mais le but devait beaucoup au magnifique jeu de Martial.

L’attaquant français a superbement tourné son homme après une longue balle apparemment non menaçante vers l’avant et s’est précipité dans l’espace. Sa balle parfaite au pouce a libéré Mata et la puce habile de l’Espagnol s’est révélée trop pour Ruddy pour mettre les hôtes devant.

Les Red Devils ont reçu une frayeur à 15 minutes de la fin lorsque le remplaçant Marcus Rashford semblait avoir du mal avec une blessure au dos subie lors d’un défi avec Doherty.

L’attaquant chauffé au rouge a été remplacé par Jesse Lingard quelques instants plus tard, laissant Solskjaer transpirer sur sa condition physique avant leur énorme affrontement avec Liverpool ce week-end.

Utd a vu le reste du concours avec une relative facilité pour passer au quatrième tour face au vainqueur de Watford vs Tranmere.

Voyez comment toute l’action s’est déroulée minute par minute avec le centre de score TEAMtalk ici.

RAPPORT COMPLET À SUIVRE…