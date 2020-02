Match au Mexique: l’Amérique contre Juarez joue LIVE pour la 4e journée de Liga MX 2020 à l’Estadio Azteca

De l’Aztèque toujours imposant, Amérique et Juarez (LIVE | LIVE | LIVE | ONLINE | FREE | STREAM) s’affrontent aujourd’hui à la date 4 de la Clausura 2020 de la Liga MX. Jeu. Le duel entre les deux équipes mexicaines sera également retransmis par les signaux de TUDN, Televisa, Univisión et Sky Sports, à partir de 22h00. en territoire péruvien. Les «Eagles» reçoivent les «Braves» à la recherche d’une victoire qui lui permet de rester invaincu dans la compétition. Suivez MINUTE à MINUTE sur le site Web Depor.com.

MINUTE À MINUTE DE L’AMÉRIQUE-JUÁREZ

LE APERÇU DU PARTI

Depor.com Il vous offrira la minute la plus complète de tous avec des buts, des cartons jaunes, rouges et autres incidents. Accrochez-vous à la diffusion et à la narration pour en savoir plus sur Amérique et Juarez.

Amérique recevoir le Juarez à la recherche d’un triomphe qui lui permet de rester invaincu dans le concours, où il a fait ses débuts en gagnant Tigres le deuxième jour et provient d’un match nul sans but lors de sa visite à Tijuana, résultats qui placent le huitième de l’équipe Miguel Herrera dans le tableau des positions à quatre points.

Amérique vs Juarez: horaires et chaînes

21 h 00 – Mexique

22 h 00 – Pérou, Équateur, Colombie, États-Unis

23h00 – Venezuela, Bolivie

00:00 heures – Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil, Chili

03:00 heures du dimanche – Royaume-Uni

04h00 le dimanche – Espagne, Allemagne, Italie, France

Les «Águilas», qui maintiennent un duel en cours contre Puebla de Juan Reynoso, ont l’intention d’ajouter leur deuxième victoire en trois matchs pour entrer dans le haut du classement du tournoi court aztèque.

Amérique Il a surmonté l’absence de ses trois joueurs appelés pour le championnat pré-olympique sud-américain en Colombie, en plus des pertes dues aux blessures du Chilien Nicolás Castillo et de l’Équatorien Renato Ibarra.

L’ensemble de capital veut également continuer à se sentir le seul ensemble de Fermeture 2020 qui n’a pas encaissé de buts jusqu’à présent dans la compétition.

Juarez, dirigé par Gabriel Caballero, le 6 mars avec le même score que Amérique, mais avec un autre duel contesté, après être tombé à Chivas, égaler Pumas et battre Morelia.

Amérique vs Juárez: match Clausura 2020 Liga MX

