Match Awards de la victoire 1-0 du Bayern Munich contre Schalke

Échange de maillots: Weston McKennie

Meilleur joueur de Schalke, McKennie a réalisé de nombreuses croix magnifiques qui ne manquaient que le produit final. Il semblait être impliqué dans presque toutes les contre-attaques de Schalke. Un diamant à l’état brut, McKennie a un avenir incroyablement brillant devant lui. À en juger par son affichage ce soir contre l’une des meilleures équipes du monde, l’USMNT a de la chance de l’avoir.

Les deux étaient bons, pas super. Davies a utilisé sa vitesse incroyable pour récupérer à quelques reprises et cela a fait la différence. Mais en dehors de cela, Davies était un autre rouage dans une machine très efficace ce soir.

Coutinho a eu sa chance. Un beau coup de curling qui vient de rater la barre transversale. En dehors de cela, il a participé à la création de nombreuses occasions, mais rien ne s’est passé.

Leurs deux performances sont révélatrices d’une équipe du Bayern qui, je pense, a sous-estimé Schalke, menant à un match graveleux 1-0 qui a vu beaucoup de possession mais très peu d’occasions claires.

Se trouvant constamment dans des positions mortelles dans la boîte, Goretzka manquait malheureusement constamment le produit final. Il obtient des points de participation pour avoir le plus de chances du match. Son coup de pied de vélo était magnifique, mais comme le reste de ses chances, juste un peu trop. Goretzka a gagné à être en lice en tant que milieu de terrain offensif du Bayern. Ses compétences défensives seront toujours sous-estimées, comme nous l’avons vu ce soir, mais ses capacités d’attaque sont tout simplement trop bonnes pour être ignorées par le Bayern. Plus il joue, meilleure sera sa touche finale.

Le buteur avec une double noix de muscade, le vainqueur du match, Kimmich était aux commandes de ce match. Il a commencé comme l’un des deux défenseurs centraux, mais nous l’avons toujours trouvé se battre pour aller de l’avant et souvent réussir. S’il y avait le moindre doute que le rôle actuel de Kimmich est en tant que milieu de terrain défensif, alors je ne sais pas ce qui est un plus grand signe.

Monsieur du match: Thiago

Son décès était d’élite. Trouvant continuellement la passe nécessaire et enfilant l’aiguille, Thiago était vraiment le maestro de ce match. Son plongeon sur la ligne de but pour contrecarrer un compteur Schalke sortira comme son moment, mais il était vraiment l’homme qui contrôlait la domination du Bayern en possession et en passant l’attaque de la nuit contre Schalke. Même si on parle de son retour à Barcelone, il est toujours du Bayern. Et moi, je suis content qu’il soit.