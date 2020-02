Match Awards de la victoire 3-2 du Bayern Munich contre Paderborn

Échange de maillots: Léopold Zingerle

Le diplômé de l’académie du Bayern était facilement le meilleur joueur de Paderborn aujourd’hui, réalisant un certain nombre de sauvegardes merveilleuses qui auraient sinon fait pencher la donne en faveur du Bayern. Son arrêt à bout portant pour nier un rare corner du Bayern et son arrêt face à face contre Robert Lewandowski (bien que hors de son pied faible) n’étaient que deux joyaux dans une performance qui a amené le Bayern au bord du gouffre et aurait pu les faire payer avec un peu de chance. Zingerle a également effectué un peu de balayage contre Kingsley Coman à la fin de la deuxième mi-temps, ce que son homologue du but du Bayern a lamentablement échoué. Zingerle a joué plus comme Manuel Neuer que Neuer lui-même l’a fait aujourd’hui, oserais-je dire.

Bonus: Un cri à Paderborn en équipe aujourd’hui: ils étaient absolument magnifiques.

Le jeune Canadien a réalisé une autre belle performance et a justifié à maintes reprises pourquoi il est actuellement l’arrière gauche du Bayern. Ses courses ultra-rapides ont été la principale raison pour laquelle les contre-attaques rapides de Paderborn ont été annulées aujourd’hui. Si vous jetez un œil au match nul 3-3 de Dortmund avec Paderborn il y a quelques mois, leurs objectifs étaient principalement le résultat d’un lent retour en arrière de la défense de BVB. Bien que la défense du Bayern soit loin d’être parfaite aujourd’hui, ils ont rapidement mis un terme aux contre-attaques de Paderborn lorsque cela était nécessaire, et Davies était en première ligne. Vous ne pourriez pas demander un meilleur arrière gauche en Bundesliga en ce moment, si nous considérons en effet David Alaba comme un centre à plein temps maintenant.

Kimmich était partout aujourd’hui, littéralement. Il a commencé le match en défense centrale aux côtés d’Alaba, et a aidé à ancrer le trident du milieu de terrain défensivement. Il a fait quelques grands dégagements qui ont empêché Paderborn de contrer et était également en charge de la lourde presse du milieu de terrain qui a conduit à la pléthore de chances du Bayern devant le but. Une fois Alvaro Odriozola éliminé, il est passé à l’arrière droit pour la première fois depuis un bon moment et a livré une performance qui a rappelé à tant de fans pourquoi ils voulaient le voir revenir dans cette position. Avec des courses d’attaque rapides et un bon retour en arrière, Kimmich a livré sur tous les points que son prédécesseur espagnol n’a malheureusement pas fait. Un bon match à la fois en défense et au milieu de terrain – ne peut pas demander beaucoup plus.

Le seul ailier reconnu du Bayern dans la formation de départ était l’un des rares points lumineux en attaque dans une première mi-temps plutôt douce. Gnabry a marqué le premier match du Bayern au milieu d’une mer de défenseurs, poussant à la maison une finition précise dans le coin le plus éloigné. En seconde période, il a défilé sur le flanc gauche de Paderborn et a décroché deux passes décisives pour Lewandowski. Il peut sembler avoir une saison légèrement décalée selon certains, mais Gnabry a ainsi porté son total de buts cette saison à dix en Bundesliga, sans parler de huit passes décisives, avec cinq autres buts en DFB-Pokal et en Ligue des champions. Les doigts croisés pour augmenter encore plus son bilan contre Chelsea mardi prochain.

Maître du match: Robert Lewandowski

Y avait-il un doute? L’attaquant vedette du Bayern s’est assuré que son équipe a récolté le maximum de points aujourd’hui avec deux arrivées bien méritées à des points cruciaux en seconde période. Le Polonais a désormais marqué 25 buts en 22 matches de championnat, soit trois de plus que son total en championnat pour la saison dernière. Mais ce ne sont pas seulement ses deux buts qui lui ont valu le prix MOTM. Lewandowski a couvert tout le tiers final, que ce soit les flancs ou le milieu, et a également ouvert des opportunités pour ses coéquipiers. Maintenant, cela peut être dû au fait que le flanc gauche ne fonctionnait pas correctement (toux, toux Philippe Coutinho), mais le rythme de travail de Lewandowski a considérablement augmenté au cours des deux dernières saisons. Il devient de plus en plus un attaquant parfaitement équilibré, et tout ce que nous avons à faire est de nous asseoir et de l’apprécier.