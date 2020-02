Match Awards de la victoire 4-3 du Bayern Munich contre Hoffenheim dans le DFB Pokal

Échange de maillots: Moanes Dabbur

Dabbur aurait dû faire un triplé, mais termine la soirée sur un corset bien mérité. Il s’est révélé perturbateur non seulement pour le milieu de terrain du Bayern Munich, mais aussi pour leur défense. Vraiment était le meilleur joueur de Hoffenheim sur le terrain. A fait un match intéressant en obtenant deux buts en retard.

Solide, ferme et physique dans son rôle de CB – même si ce n’est pas sa position préférée, Alaba est un bon CB. La défense de l’Autrichien reste stable et efficace et sa passe est toujours de premier ordre. Il a joué un rôle important dans une solide défense du Bayern pendant plus de 80 minutes, comme d’habitude.

Kimmich a continué d’être son auto efficace habituel – pas de chiffre d’affaires majeur et a fait de nombreuses passes clés. Kimmich se sent vraiment sous la tutelle de Hansi Flick. Alors que son passage au milieu de terrain a été controversé, Kimmich s’est imposé comme un véritable démarreur nécessaire au centre alors que le Bayern poursuit sa forme dominante. Après 200 matchs, Kimmich reste l’un des premiers noms sur la feuille de match.

Lewandowski a marqué 2 buts et était son cheval de bataille habituel. Physique et exigeant dans la surface, l’attaquant polonais a dirigé la défense de Hoffenheim. Pas grand-chose d’autre à dire des meilleurs mondiaux n ° 9.

Davies … mon oh mon Davies. Il n’a été rien de moins qu’une révélation depuis son transfert de MLS. Son rythme et sa récupération ont été élitistes tout au long du match. Le Canadien a terrorisé sa moitié de terrain, créant de nombreuses occasions. Et son jeu de jambes, bon seigneur, c’était spectaculaire. Compte tenu de sa jeunesse, l’enthousiasme suscité par la croissance supplémentaire est indescriptible.

Maître du match: Thomas Müller

Il est de retour et il est de retour avec une vengeance. Vous vous souvenez quand il a été question de savoir si Müller était surfait et échoué? Eh bien, si cela résonne encore dans votre tête, il est préférable de le supprimer.

Sous Hansi Flick, Müller a joué certains des meilleurs matchs de football de sa carrière, rivalisé uniquement par sa magique année de 32 buts sous Pep. Ce soir, il était partout. Der Raumdeuter a terrorisé la défense de Hoffenheim et a marqué deux buts (officiellement son premier but est un but contre son camp, mais à toutes fins utiles, il en a marqué deux à mes yeux) ainsi qu’une autre passe décisive sur l’un des buts de Lewandowski.