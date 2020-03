Match de Barcelone en direct contre la Juventus de 2005

Il n’y a pas de football en ce moment à cause du coronavirus, donc Barcelone espère donner aux fans quelque chose de proche de la réalité pour le moment. Le YouTube officiel du club a diffusé en direct un match de Joan Gamper en 2005 entre le Barça et la Juventus, un jeu plus célèbre pour avoir présenté le monde à un Lionel Messi.

Le club a utilisé la fonction «livestream» et l’a traitée comme si cela se produisait en direct, bien que ce ne soit pas le cas. Pourtant, c’est un voyage amusant dans le passé. (Zlatan Ibrahimović succédera-t-il à Henrik Larsson dans l’équipe nationale suédoise? Combien de temps Ronaldinho restera-t-il à Barcelone? Wow, regardez, Víctor Valdés a les cheveux!)

Voici la rediffusion si vous l’avez manquée:

Le match s’est terminé 2-2 (alerte spoiler!) Mais il est surtout connu pour avoir été l’un des premiers matchs au cours desquels Lionel Messi a vraiment brillamment éclaté contre une puissance européenne connue, bien que dans un match amical.

Le club diffusera davantage en direct pendant que le football fait une pause.