MATCH entre la Colombie contre. Argentine: les Guachos ont gagné 2-1 contre la Colombie par les pré-olympiques

L’équipe argentine de football des moins de 23 ans a battu la Colombie 2-1 jeudi, hôte du tournoi pré-olympique, et a obtenu une des deux places pour les Jeux olympiques de Tokyo en couronnant tôt le champion du tournoi.

Le match intense a été joué au stade Alfonso López dans la ville de Bucaramanga, au nord-est du pays du café.

Les buts de l’Argentine ont été marqués par Agustín Urzi et Nehuén Pérez, respectivement dans les minutes 50 et 53.

La Colombie a réduit grâce à Edwin Cetré, qui a transformé un penalty à la 67e minute.

MINUTE À MINUTE de La Colombie contre Argentine LIVE et LIVE via Directv Sports et GOL Caracol NOW pour le deuxième jour de la finale Foursquare U23 pré-olympique à Bucaramanga. La rencontre entre les deux anciens membres du Groupe A de la phase précédente se poursuit, qui se souviendra du duel de janvier qui a ouvert le feu des tournois et dans lequel les Argentins ont gagné.

Pour regarder le football en direct comme ce match, vous avez différentes alternatives pour le service de streaming et les chaînes de télévision que nous présenterons ci-dessous. Suivez les principaux incidents de la rencontre par le MINUTE à MINUTE sur le site Web de Depor.

La Colombie contre Argentine regarder EN DIRECT via Win Sports DirecTV de Bucaramanga au stade Alfonso López par date 2 de la finale Foursquare de U23 pré-olympique. Cet accident est prévu à 20h30. Heure péruvienne et colombienne et 22 h 30 sur le territoire argentin.

La Sélection de Argentine cherchera à sceller sa classification Tokyo 2020 face à l’hôtesse La Colombie, qui dans ce match de la deuxième journée du dernier tour à domicile du pré-olympique sud-américain tentera de maintenir leurs espoirs de qualification pour la deuxième fois consécutive aux Jeux Olympiques.

Colombie vs. Argentine: horaires dans le monde

19 h 30 – Mexique

20h30 – Pérou, Équateur, Colombie, États-Unis

21 h 30 – Venezuela, Bolivie

22h30 – Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil, Chili

01:30 heures du vendredi – Royaume-Uni

02:30 heures du vendredi – Espagne, Allemagne, Italie, France

L’Albiceleste, dirigé par Fernando ‘Bocha’ Batista et dirigé par le prometteur Alexis Mac Allister, assurera l’une des deux places à Tokyo avec une victoire, car la victoire complètera six points et prendra une différence d’au moins cinq à la troisième sélection dans les positions en l’absence d’un jour.

C’est pourquoi l’entraîneur vise à ajuster les détails qui lui permettent de corriger les erreurs qui contre l’Uruguay finissent presque par lui coûter un match nul en passant d’une victoire 3-0 pour finir à la hâte et avec un score final de 3-2.

“Avec la Colombie, ce sera une autre finale et dès le premier match du tournoi, nous essaierons de prendre les précautions nécessaires pour maintenir notre idéologie”, a ajouté le stratège après le triomphe de la “Celeste”.

Devant, une Colombie motivée qui s’est retrouvée motivée après l’égalité face à ‘Canarinha’ dans un duel dans lequel le gardien Esteban Ruiz a brillé et sauvé l’équipe dirigée par Arturo Reyes.

Sans la fin Iván Angulo, absent pour cause de blessure, l’équipe tricolore finalise les détails et s’entraîne pleinement pour le duel avec l’Argentine.

Pour Reyes, le match contre ‘Albiceste’ est très important, car s’il gagne, la Colombie atteindra quatre points et définira son classement dimanche contre l’Uruguay. Cependant, l’entraîneur est conscient que le déménagement à Tokyo “quel que soit le résultat, ne sera pas décidé” jeudi.

«Ici, nous pensons à récupérer et à chercher des moyens de nuire à une grande équipe comme l’Argentine. Dans ce jeu, nous avons bien lu, comme dans tous les jeux, il y aura des choses à corriger. Nous ne sommes pas satisfaits du résultat, quelque chose d’autre aurait pu être fait », a déclaré l’entraîneur après le match avec le Brésil.

Dans le premier match du groupe A de la phase initiale du tournoi, l’Argentine a battu la Colombie 1-2 avec Mac Allister et Adolfo Gaich, tandis que Jorge Carrascal a mis le provisoire 1-0.

Avec des informations EFE

