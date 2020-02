NEWCASTLE UPON TYNE, ANGLETERRE – 25 JANVIER: Steve Bruce, Manager de Newcastle United parle à Karl Robinson, Manager d’Oxford United avant le match de quatrième tour de la FA Cup entre Newcastle United et Oxford United à St James Park le 25 janvier 2020 à Newcastle upon Tyne, Angleterre. (Photo par Ian MacNicol / .)

Oxford United a parfaitement démarré un mois chargé, mais les U tenteront de maintenir leur forme en accueillant Newcastle United au quatrième tour de la FA Cup.

Match numéro deux du mois occupé pour Oxford United

Focus passe à l’action Coupe

L’équipe de Karl Robinson a battu Blackpool en Ligue 1 samedi – le premier match de neuf en février – mais tentera de passer au cinquième tour de la coupe pour la première fois depuis 2017.

Lorsque ces équipes se sont rencontrées en FA Cup en janvier, les U ont abandonné les séries éliminatoires avec leurs rivaux de promotion parlant de leur non-match.

La victoire 2-1 sur Blackpool était presque attendue et c’était la réponse parfaite après avoir échoué depuis le début de la nouvelle année.

Mais Robinson devra à nouveau mettre la ligue en veilleuse avec une chance d’impressionner contre la Premier League.

Le match s’est terminé sans but à St James’s Park, mais Oxford a donné un bon compte d’eux et méritait la reprise.

Robinson est sans Shandon Baptiste et Tariqe Fosu après le départ du duo le jour limite pour rejoindre Brentford, mais l’ailier prêté de Middlesbrough Marcus Browne a marqué un doublé contre les Tangerines.

Oxford peut-il voir les pies?

En un mot, oui.

Newcastle a connu une saison décente cette année malgré l’incertitude au début de la campagne lorsque Steve Bruce a remplacé le très apprécié Rafa Benitez.

La relégation ne devrait pas être un souci pour la tenue de Premier League et une course en coupe serait quelque chose pour exciter les fans, mais marquer des buts a été un problème cette année et ils se heurteront à une défense de U tenace et résiliente.

Si Oxford peut jouer son style habituel de football, il pourrait voir sa progression au cinquième tour, mais il pourrait être difficile de jongler avec une autre coupe de coupe exigeante en même temps qu’une promotion de League One.

Photo principale

Intégrer à partir de .