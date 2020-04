Match UEFA-Fédérations, fin des ligues après l’été? Sur les contrats et les réductions d’équipes …

NYON (SVI). Aujourd’hui à 12 heures, il y a eu une vidéoconférence entre UEFA et le 55 fédérations nationales, plusieurs décisions importantes issues de cette nomination. L’idée commune est de reprendre et de conclure des championnats et coupes d’Europe, même si aujourd’hui il est difficile de faire des pronostics.

VOUS N’allez pas au-delà de l’été

En Espagne, il y a des rumeurs à ce sujet, selon AS en premier lieu, lel’objectif des principales ligues européennes est de redémarrer afin d’éviter de graves répercussions sur les droits TV, les bilans et les contrats. Le Premier ministre et la Liga, entre autres, ont donné leur propre volonté de terminer la saison au-delà de l’été, avec le report du championnat suivant, mais l’un des groupes de travail de l’UEFA a précisé qu’il faudrait sacrifier les coupes européennes, c’est pourquoi l’hypothèse s’est effondrée rapidement.

NOEUD DE CONTRAT, EXTENSION POUR TOUS

Sur la seconde moitié, donc, la possibilité la plus probable est de reprendre l’entraînement les deux premières semaines de mai, pour recommencer les matchs de clôture des championnats entre fin juin et début juillet. Les contrats? Le premier problème à résoudre à cet égard concerne laprolongation des accords pour aller au-delà du 30 juin. La FIFPro, l’union mondiale des joueurs, à cet égard semble favorable mais à condition que la disposition concerne tous les joueurs et pas seulement ceux prêtés.

RÉDUIRE LES ÉQUIPES POUR …

Parler de calendriers semblait encore prématuré, l’UEFA et les Fédérations attendront donc l’évolution de la pandémie de Covid-19 sans exclure certaines possibilités, mais dans l’hypothèse où elle se prolongerait au-delà du 30 juin, il a également été question d’un hypothèse décidément sensationnelle. Quel est? Le rréduction du nombre d’équipes dans les différentes liguesl’action que si cela nécessiterait des efforts importants, étant donné que pour une telle coupe au service de la FIFA, de la CEA, des ligues européennes et des joueurs. Cette dernière mesure pourrait toutefois devenir nécessaire compte tenu du fait qu’elle pourrait aller au-delà d’une saison déjà bloquée entre la reprise des Européens, l’America’s Cup et la coupe du monde des clubs.