Matchs du jour: le programme du lundi 3 février

SONDAGE

Eriksen à l’Inter est-il le meilleur hit hivernal des 10 dernières années?

Envoi de la demande …

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Serie A (ITA)

20:45 Sampdoria – Naples

Serie B (ITA)

21h00 Pescara – Cosenza

Serie C – Girone B (ITA)

20:45 Sambenedettese – Fermana

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Autres actualités

03.02 04:30 – Matchs d’aujourd’hui: le programme du lundi 3 février

02.02 23:45 – Marchegiani sur Commisso: “La Serie A n’a pas besoin de perdre sa crédibilité”

02.02 23:10 – Championnat Primavera 1, la Juventus bat Atalanta

02.02 22:45 – Udinese-Inter 0-2: le compte rendu

02.02 22:05 – Juve, Bonucci: “Humilité, patience et enthousiasme: trois points importants”

02.02 21:27 – Latium, dott. Rodia: “Demain vérifie pour Correa et Cataldi”

02.02 20:59 – Sacchi: “Ibrahimovic a déjà donné du courage et de la personnalité à Milan”

02.02 20:51 – Lecce-Turin 4-0: le compte rendu du match

02.02 19:57 – Fiorentina, Ceccherini répond durement au fan de la Juventus sur les réseaux sociaux

02.02 18:41 – Milan, Saelemaekers et cette prédiction de Griezmann sur FM

02.02 17:43 – liveMilan, Pioli: “Le désir de gagner nous a fait perdre la lucidité”

02.02 17:30 – liveHellas Verona, Juric: “Dominé jusqu’à l’expulsion”

02.02 17:26 – Atalanta-Genoa 2-2: le compte rendu du match

02.02 17:01 – Milan-Hellas Verona 1-1: le compte rendu

02.02 16:55 – Lazio-SPAL 5-1, le compte rendu de match

02.02 16:52 – Capello: “Meilleur joueur d’Eriksen, je l’ai signalé à Roma quand il était à l’Ajax”

02.02 16:04 – Italian Sport Awards, neuvième édition. La liste des gagnants

02.02 15:45 – Juventus, encore une autre étape importante: elle est la première à remporter 1600 victoires en A.

02.02 15:42 – Masiello, banner-bis: “Ne chante jamais en ta faveur, sweat shirt avec honneur”

02.02 15:26 – Juventus, CR7 fait 50 apparitions en A: il y a sa main sur 50 buts

02.02 14:36 ​​- Juventus-Fiorentina 3-0: le compte rendu du match

02.02 14:20 – Sampdoria-Napoli, Ranieri appelé: il y a Askildsen et La Gumina

02.02 14:01 – Lippi: “Comptez, voici les achats qui étaient nécessaires. Mais la Juve reste en tête”

02.02 13:51 – Tardelli: “Je me revois à Barella. L’arrivée d’Eriksen? Je suis désolé pour Sensi”

02.02 13:32 – Bologne, reprise de l’entraînement: thérapies pour Dijks, Krejci et Medel

02.02 12:53 – Ghione: “Le Bull n’a pas su saisir le moment. Je n’attends rien”

02.02 11:43 – Capello n’a aucun doute: “Ibrahimovic est comme CR7, il a changé Milan”

02.02 11:19 – Lazio-SPAL, joueurs d’Inzaghi appelés: sur 4, Marusic et Lukaku reviennent

02.02 10:46 – Milan-Vérone, les joueurs de Juric appelés: Eysseric immédiatement, trois blessés

02.02 08:30 – Naples, la continuité est nécessaire après l’aventure

1er étage

TURIN, MAZZARRI TRABALLA: “NOUS FAISONS NOS ÉVALUATIONS”. ROBINSON ET MILAN: “DEUX JOURS FOU”. FIORENTINE, VLAHOVIC LA PRIORITÉ ENTRE LES RENOUVELLEMENTS ET RIEN FAIT POUR L’ÉGLISE – S’exprimant sur les micros de Sky Sport après le KO contre Lecce, le directeur général de Torino Antonio …