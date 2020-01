Matchs du jour: le programme du samedi 11 janvier

SONDAGE

Que devrait faire Milan avec Piatek?

Ligue 1 (FRA)

17h30 Bordeaux – Lyon

20h00 Amiens – Montpellier

20h00 Angers – Nice

20h00 Metz – Strasbourg

20h00 Nîmes – Reims

20h00 Toulouse – Brest

Premier League (ING)

13h30 Crystal Palace – Arsenal

16h00 Chelsea – Burnley

16h00 Everton – Brighton

16h00 Leicester – Southampton

16h00 Manchester Utd – Norwich

16:00 Loups – Newcastle

18:30 Tottenham – Liverpool

Serie A (ITA)

15h00 Cagliari – Milan

18h00 Latium – Naples

20h45 Inter – Atalanta

Serie C – Girone A (ITA)

15:00 Pro Patria – AlbinoLeffe

Serie C – Girone B (ITA)

19:30 Triestina – Sambenedettese

Serie C – Girone C (ITA)

14h30 Rieti – Picerno

15h00 Cavese – Reggina

Primeira Liga (POR)

16:30 Portimonense – Ferreira

19h00 Boavista – Famalicao

21h30 Setubal – Sporting

Copa del Rey (SPA)

12:00 Gimnastic – Saragosse

12:00 Haro Deportivo – Osasuna

12:00 UCAM Murcia – Mirandes

12:00 Zamora – Majorque

16:00 Ebro – Ponferradina

16h00 Murcie – Leganes

16h00 Portugalete – Betis

17h00 Rayo Majadahonda – Tenerife

17h00 UD Ibiza-Eivissa – Albacete

17:30 Yeclano – Elche

18h00 Badajoz – Las Palmas

19h00 Badalona – Getafe

19h00 Carthagène – Gérone

19h00 Huelva – Fuenlabrada

19h00 Leonesa – Huesca

19h00 Sestao – Ath. Bilbao

20:00 UD Logrones – Cadix

21h00 Marbella – Valladolid

21h00 Orihuela – Villarreal

21:00 Tamaraceite – Grenade

CALDARA ALL’ATALANTA, LOBOTKA AL NAPOLI, CUTRONE ALLA FIORENTINA, KURTIC AL PARMA, BORINI ALL’HELLAS VERONA … INTER TRAVAIL POUR ERIKSEN, GIROUD ET JEUNES, FERMETURES MILAN POUR KJAER, POLITANIAN-KESSIÈ EXCHANGE HYPOTHESIS. LA JUVE VEUT DONNARUMMA ET DANS LE CHEMIN BLINDA SZCZESNY. REINA VERS ASTON …