Matchs fermés confirmés par le coronavirus

Le ministre de la Santé a officialisé que les matches entre Valence-Atalanta et Getafe-Inter à Milan seront sans public par précaution contre la maladie.

Les nouvelles concernant le coronavirus suivent et, à cette occasion, l’Espagne a pris des mesures à cet égard. Officiellement, deux matchs de football, correspondant à la Ligue des champions et à la Ligue Europa seront sans public. Le 10 mars à Mestalla entre Valence et Atalanta, il n’y aura pas de fans.

Ce sont les événements qui seront joués à huis clos par le coronavirus:

▪ Valencia Basket-Olimpia à Milan (5 mars)

▪ Valence-Atalanta (10 mars)

▪ Getafe-Inter (19 mars)

▪ Gérone-Venise (19 mars) https://t.co/YTdGMVSRxj pic.twitter.com/heMrzYK0Ac

La même situation sera pour le 19 mars entre Getafe et Inter. Cela a été confirmé par Salvador Illa, ministre de la Santé lors d’une conférence de presse. Il a également recommandé que les matches entre le Barça et Naples se jouent à huis clos ainsi que Séville-Roma, mais ici, il n’y a pas encore de confirmation officielle.