Materazzi met aux enchères la chemise tête-cul de Zidane

Le 9 juillet 2007, l’Italie a été proclamée championne du monde après 120 minutes de souffrance absolue et une fusillade fatidique pour la France de Zinedine Zidane. Quelques pénalités auxquelles l’entraîneur actuel du Real Madrid n’est pas arrivé après avoir joué, de manière négative, dans l’un des moments historiques des Coupes du monde.

26/03/2020 à 13:44

CET

sport.es

Une tête à Materazzi à la 110e minute», dans une perte totale de papiers par les Français, met fin à l’expulsion du capitaine des« Bleus », laissant plus qu’épuisé le sien. Zidane avait été l’auteur du premier but du match, précisément à partir d’un penalty, auquel Materazzi a répondu quelques minutes plus tard avec l’égalisation. Protagonistes absolus de la finale.

Maintenant, l’ancien défenseur central italien a commencé avec la vente aux enchères de la chemise mythique qu’il portait la nuit où il était champion du monde. Le même qui a reçu le coup de tête de Zidane. L’intention est de faire don de l’argent combattre la crise des coronavirus. Il ira à la croix rouge italienne. Un geste à la hauteur d’un champion du monde comme Marco.

LA MAGLIA È SOON !!! OGGI È L’ULTIMO GIORNO PER EFFETTUARE LA DONAZIONE …. DOMANI FACCIAMO IL SORTEGGIO IN DIRETTA … https://t.co/TagvROKfCB

Fai parte anche tu della nostra squadra: https://t.co/wUKQwSNwqe pic.twitter.com/0yBYAGrkJU

– Marco Materazzi (@ iomatrix23) 23 mars 2020