Mateu Lahoz sifflera le Borussia Dortmund

Ce dimanche, les désignations pour les deux premiers matchs du retour sont connues de la Ligue des Champions. Deux jeux avec une nette visibilité espagnole.

16/02/2020 à 16:38

CET

Ramón Fuentes

D’une part, il y a la nomination du collégial Antonio Mateu Lahoz pour l’un des duels les plus excitants de cette ronde de seizièmes de finale. Il s’agit du croisement entre le Borussia Dortmund et le PSG de Neymar et Mbappe et dont le choc sortant se déroule au Signal Iduna Park Stadium de Dortmund. Une désignation qui ratifie encore la candidature de Mateu, comme nous l’avons déjà dans SPORT, de représenter l’arbitrage espagnol au prochain Championnat d’Europe, après sa présence lors de la dernière Coupe du monde en Russie. Rendez-vous où le collègue madrilène Carlos del Cerro Grande pourrait également se rendre.

Match où Mateu sera accompagné de trois autres arbitres espagnols. Dans la salle de VAR, il y aura le Canarien Hernández Hernández et le Basque Ricardo de Burgos Bengoechea. Les Canaries font partie du groupe restreint d’arbitres de l’UEFA VAR et l’international basque a également grandi non seulement en Europe mais aussi dans la FIFA en tant qu’arbitre VAR. L’Andalou Munuera Montero est le quatrième arbitre. Cela implique également que la chose normale est que Del Cerro Grande pourrait également être désigné pour un autre tour de ce tour de huitièmes de finale de la Ligue des Champions avec Sánchez Martínez et Martínez Munuera en couple de la salle VAR.

Ce dimanche également, la désignation du match entre l’Atlético de Madrid et Liverpool a été connue. Soirée qui sera convoquée par le Polonais Marciniak, un autre des meilleurs du Vieux Continent, et qui sera accompagnée dans le VAR par l’Anglais Pawell Gil. Réunion où le chef de l’équipe d’arbitrage de l’UEFA, Roberto Rosetti, sera également l’observateur des arbitres. Échantillon évident du poids du match. Il s’agit de la troisième visite de Rosetti en Espagne après avoir assisté au Camp Nou et au stade Cornellá