Matheus Fernandes annonce sa signature pour Barcelone

A travers ses réseaux sociaux, Matheus Fernandes a annoncé sa signature à Barcelone et, selon Marca, sa mission à Valladolid.

Même sans communication officielle des deux clubs, le milieu de terrain brésilien a dit au revoir aux fans de Palmeiras.

Le transfert serait clôturé pour environ sept millions d’euros, plus quatre autres millions de variables.

Le joueur de 21 ans a été l’une des révélations de la ligue brésilienne en 2018 et a signé un contrat qui se termine jusqu’en 2023.