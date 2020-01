Matheus Fernandes semble confirmer qu’il quitte Palmeiras pour Barcelone

Le milieu de terrain de Palmeiras Matheus Fernandes semble avoir confirmé la spéculation selon laquelle il rejoindra Barcelone en janvier avec une publication sur Instagram.

Le joueur de 21 ans est lié à un déménagement au Camp Nou depuis quelques semaines et son activité sur les réseaux sociaux suggère qu’un accord est à peu près conclu.

Le milieu de terrain a changé sa biographie Instagram, ce qui semble confirmer les rumeurs selon lesquelles il signera pour les géants catalans, puis passera le reste de la saison en prêt au Real Valladolid.

Il a également posté un long message d’adieu aux fans de Palmeiras. Bien qu’il ne mentionne pas le Barça, il dit qu’il “n’a jamais été bon au revoir mais parfois ils sont nécessaires” et explique également “aujourd’hui est venu à réaliser un rêve de jouer en Europe”.

Nunca fui bom em despedidas, mas às vezes elas são necessárias, apesar de difíceis. Me despeço e agradeço ao @palmeiras, clube que confiou no meu potencial, e me contratou no ano passado. Meu obrigado também ao @botafogo por ter aberto as portas da base para um menino cheio de sonhos. Muito honrado por ter vestido camisas com tanta história do futebol brasileiro. Claro, não posso esquecer dos maiores incentivadores da minha curta carreira. Pai, mãe, minha família …. toda vez que duvidei onde poderia chegar vocês estavam lá. Incondicionalmente me apoiando! Cada vitória conquistada na minha carreira não foi minha. Foi nossa! Sofremos e vencemos juntos! Hoje chegou o dia de realizar um sonho de jogar na europa. Sou grato a Deus por tudo que me proporcionou. Em breve, novos desafios, metas e sonhos! Vamos em frente que é só começo. ⚽ #gratidao #palmeiras #AvantiPalestra #botafogo #CriadeGeneral

La confirmation officielle de Barcelone est attendue mais on pense qu’il signera pour 7 millions d’euros plus les variables.