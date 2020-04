Mathieu change de plan pour le coronavirus

L’ancien axulgrana Jeremy Mathieu, qui évolue au Sporting de Portugal depuis 2017, Je voulais raccrocher mes bottes à la fin de cette saison, mais il a changé d’avis.

01/04/2020 à 18h35

CEST

Sport.es

Comme récemment déclaré au journal portugais A Bola, Le défenseur français de 36 ans avait décidé de prendre sa retraite dans deux mois et avait même marqué la date du 10 mai.moi, le dernier match à domicile de son club, contre Setubal, pour formaliser ses adieux et amener sa famille et ses proches sur le podium cette fois.

Mais l’épidémie de coronavirus actuelle, qui laisse le risque que le championnat portugais ne se termine pas, l’a amené à changer d’avis

“Je me sens capable de continuer”

“Compte tenu des circonstances actuelles, il serait dommage de s’arrêter comme ça, surtout si le championnat ne reprend pas.” a déclaré l’ancien international (5 équipes entre 2011 et 2016), qui souhaite désormais prolonger sa carrière pour une saison supplémentaire, jusqu’en 2021 “, selon le journal L’Equipe.” J’ai beaucoup moins mal au tendon d’Achille et Je me sens capable de continuer encore une année “, a déclaré le Français.

“Cette période de repos forcé encore physiquement me fait du bien, j’ai beaucoup moins de tendon d’Achille et je me sens capable de continuer encore une année … “, explique-t-il également. Cela dépendra aussi des opportunités qu’il aura”, a-t-il dit.

Bien que son contrat avec le Sporting se termine en juin, l’ancien azulgrana prévoit de rester au club de Lisbonne, qui semble prêt à vous proposer un nouveau contrat, mais s’abstient également de relever un dernier défi.

Bien que l’article d’A Bola ait laissé entendre que allait retourner à Sochaux comme entraîneurMathieu ne veut pas jouer sa dernière saison dans son club où il était formé, auquel il reste très attaché.