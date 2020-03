Matías Almeyda a avoué qu’il suit de près Chivas et qu’il parle avec Tena

Le tournoi Clausura 2020 n’a pas très bien commencé pour le Club Deportivo Guadalajara et beaucoup étaient les plaintes des fans du troupeau concernant les mauvais résultats, car malgré le fait que de gros renforts sont arrivés, ils n’ont pas joué et les résultats n’étaient pas les meilleurs.

Pour cette raison, les critiques ont commencé à pleuvoir contre l’entraîneur de l’équipe Luis Fernando Tena, dont il a été dit qu’il ne serait pas entraîneur du Flock en raison des mauvais résultats.

Immédiatement, le nom de Matías Almeyda a retenti à Chivas bien que cette fois davantage comme un souhait des fans que quelque chose de réel soit prévu par la directive de l’équipe, c’est l’entraîneur lui-même qui a affirmé qu’au moment où il ne reviendrait pas à Chivas et fortement respecté. Luis Fernando Tena, à qui il a souhaité plein succès.

Maintenant, l’entraîneur argentin a avoué qu’il est toujours très proche de Chivas et qu’il a même une communication constante avec Luis Fernando Tena, à qui il a offert son aide lorsqu’il est devenu l’entraîneur du troupeau:

“J’ai parfois envoyé des messages à son entraîneur (Luis Fernando Tena), que je soutiens de loin et lui souhaite le meilleur “, a-t-il avoué Almeyda en entrevue avec ESPN

De plus, Almeyda a assuré que la conversation qu’il a avec l’entraîneur de Chivas n’est qu’un simple soutien, car il affirme que Tena a plus d’expérience que lui et il serait irrespectueux de lui donner une indication:

“Il a donné déclarations belle de ma personne; Je n’ai pas eu la chance de le rencontrer, alors j’ai rendu le appelé et je me suis rendu disponible pour tout; Eu a bien plus expérience que moi et ce serait irrespectueux si j’essayais de vous donner une indication, vous êtes solidaire et partagez sentiment Qu’est que c’est Chivas“a-t-il précisé.