Matías Almeyda répond aux propos d’Amaury Vergara sur son retour

Depuis qu’il a quitté le Club Deportivo Guadalajara, le directeur technique argentin, Matías Almeyda, a clairement indiqué que l’un de ses meilleurs vœux était de retourner à Chivas à un moment donné de sa carrière.

Cela a été clairement indiqué dans différentes interviews et plus récemment dans un live qu’il a fait avec Rodolfo Pizarro via Instagram, où tous deux ont clairement exprimé leur intention de retourner au troupeau sacré.

À cela, nous devons ajouter que le président de l’équipe, Amaury Vergara, a clairement indiqué qu’il aimerait que Matías Almeyda revienne dans l’équipe.En fait, dans une interview pour TUDN, ils l’ont interrogé sur sa préférence pour le retour de José Luis Higuera ou du DT argentin. , indiquant clairement qu’Almeyda serait une priorité.

À ces mots du patron de Chivas, le torse nu Almeyda a déclaré qu’il était très excité par les mots du président de l’équipe:

“Les paroles d’Amaury n’arrêtent pas de m’émouvoir. Ils connaissent toute l’affection que je ressens pour eux car le traitement que j’ai eu avec Jorge a marqué un avant et un après dans ma vie. Ils savent que je les soutiens toujours de loin”

Avec cela, il est clair qu’à un moment donné, les chemins de Matías Almeyda et Chivas vont peut-être se croiser à nouveau, car la relation entre l’Argentin et le propriétaire du troupeau semble se renforcer.