Matías Caruzzo quitte Rosario Central

J’avais déjà prévenu Matías Caruzzo Il y a quelques semaines: “J’ai terminé un cycle au Central, je suis ravi de rentrer chez moi.” Aujourd’hui, enfin, le défenseur a fini de se déconnecter de Rosario Central et ira à Argentinos Juniors.

Le joueur avait encore six mois de contrat après un an et demi qu’il a été à Rosario mais a décidé pour la clause de 200 mille dollars de pouvoir rentrer à La Paternal pour les 18 prochains mois.

De cette façon, Caruzzo retournera à ses 35 ans pour jouer dans le club qui l’a vu naître en 2006. Dans sa carrière, il est passé par Boca, Universidad Católica, San Lorenzo et Rosario Central. Avec Canalla, il a joué 40 matchs et converti deux buts