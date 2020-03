Matías Rodríguez a rappelé la Coupe d’Amérique du Sud 2011 »Presse football

Samedi 28 mars 2020

L’ailier de l’Université du Chili a passé en revue le premier titre continental des Bleus, une équipe dans laquelle il était le partant incontesté et l’une des grandes figures. En ce sens, le capitaine actuel du «U» a déclaré que «c’était sans aucun doute la meilleure équipe dont je faisais partie».

Plus de 8 ans se sont écoulés depuis le jour où l’Universidad de Chile a obtenu son premier et unique titre international. La Coupe d’Amérique du Sud 2011 est l’un des grands souvenirs que les fans bleus ont, et l’un de ses protagonistes était chargé de s’en souvenir.

Matías Rodríguez s’est entretenu avec Radio ADN du titre remporté, avec Jorge Sampaoli sur le banc. En ce sens, l’ailier argentin a déclaré que «c’était sans aucun doute la meilleure équipe dont je faisais partie. Un technicien s’est réuni et a attrapé des gars affamés de gloire. Chaque match qui s’est produit, nous avons vu comment la demande qui nous a été donnée au début a donné des résultats ».

Lors de la finale, disputée contre la Liga Deportiva Universitaria de Quito, et dont ADN se souvient, Rodríguez a déclaré que «c’était excitant, tout vous a amené au moment de cette belle expérience. Vous avez ce jeu en mémoire, vous le savez par cœur. Il obtient même la chair de poule. “

En ce qui concerne le niveau indiqué par cette case du «U», qui valait même des comparaisons avec la Barcelone de Guardiola, l’Argentin a admis qu ‘«il est très difficile de comparer avec Barcelone, mais notre équipe a eu une performance assez similaire et était parfaitement . Quoi de mieux pour vous comparer à Barcelone. En termes de nom et d’opération, c’est nous qui avons fait la différence ».