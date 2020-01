Matías Villavicencio est excité à Independiente

L’ancien joueur de football a exprimé sa satisfaction d’avoir été convoqué par Lucas Pusineri en tant qu’assistant sur le terrain et a exprimé les grandes attentes qu’il avait avec les Red.

«Je suis très heureux de cette opportunité que Lucas Pusineri me donne et j’espère apporter mon grain de sable. J’en viens à affronter cet engagement, ce défi personnel et collectif pour l’ensemble du personnel technique. Nous espérons vivement que les garçons pourront faire passer le message et donner des résultats si importants dans le football », a déclaré Matías Villavicencio à La Visera.

Villavicencio a défini Pusineri comme “gagnant par nature” et a indiqué “qu’il a beaucoup de personnalité pour exprimer ce qu’il veut”.

Se souvenant qu’Independiente “l’a formé en tant que personne”, l’ancien joueur a souligné son objectif “d’obtenir des résultats”, dont le Rouge a un besoin urgent.