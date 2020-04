Matic croit que l’étoile montante McTominay peut devenir une légende de Man Utd

Date de publication: jeudi 2 avril 2020 7:24

Nemanja Matic affirme que son coéquipier Scott McTominay a «tous les outils» pour continuer et devenir l’un des grands de Manchester United.

McTominay a obtenu des critiques élogieuses cette saison, marquant cinq buts en 30 apparitions et émergeant comme l’un des vrais points positifs dans une campagne souvent difficile pour les Red Devils.

Le milieu de terrain central combatif était un habitué jusqu’au lendemain de Noël avant ramassant une blessure contre Newcastle et manquant près de deux mois d’action.

Il est revenu dans une victoire 3-0 à domicile contre Watford, a marqué une victoire 5-0 en Ligue Europa contre le Club de Bruges et a aidé United à cinq victoires et un match nul depuis sa réintroduction.

Le titre de l’écossais international a augmenté encore plus a marqué le but décisif dans une victoire de 2-0 contre Manchester City dans le dernier match de United avant le coronavirus épidémie a suspendu la Premier League.

Matic a vu les progrès de McTominay de près et dit que le joueur de 23 ans a été une révélation.

“Nous parlons toujours, surtout quand il a commencé à jouer dans la première équipe, mais maintenant c’est un bon joueur senior, il joue comme s’il avait 10 ans dans la première équipe”, a déclaré Matic à MUTV.

“Avec lui, nous n’avons aucun problème.

«Je pense qu’il sera un joueur très important pour Manchester United au cours des 10 prochaines années ou plus. Il est le genre de joueur et de personne que vous voulez toujours avoir dans les vestiaires.

“[He’s] très professionnel, avec beaucoup de qualité dans les jambes.

«Sa mentalité est ce que Manchester United doit avoir, donc je pense qu’avec n’importe quel entraîneur, dans n’importe quel club, il s’adaptera très bien.

«Je suis heureux pour lui et United qu’ils aient un joueur comme ça dans l’équipe. Il a juste besoin de continuer à travailler jusqu’à présent et je suis sûr qu’il fera un jour partie des légendes de Manchester United. »

En tant que l’un des hommes d’État les plus âgés de l’équipe, Matic croit qu’il a son propre rôle à jouer dans le développement de McTominay et les autres jeunes de United.

“Je me souviens quand j’avais 20, 21, 22 ans, j’ai toujours regardé les joueurs plus âgés pour voir comment ils s’entraînaient et comment ils se comportaient”, a déclaré le Serbe de 31 ans.

«Je pense que c’est important et j’espère pouvoir aider les jeunes dans notre vestiaire. De toute évidence, nous avons beaucoup de jeunes joueurs. »