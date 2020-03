Matip et la victoire sur le Barça: “Pendant la célébration d’Anfield, j’étais enfermé dans un placard avec Messi”

Joel MatipLe défenseur de Liverpool s’est entretenu avec le site allemand 11 Freunde, révélant quelques anecdotes sur la victoire contre Barcelone en Ligue des champions le 7 mai 2019: “Après le match, nous nous sommes étreints et avons chanté” Vous ne marcherez jamais seul “sous le Kop et ce fut l’un des meilleurs moments de ma carrière, peut-être au niveau de mes débuts avec Schalke. Je m’en fichais, c’était comme si je flottais dans les airs. Puis j’ai été sélectionné pour des tests de dopage et près de moi il y avait un garçon déprimé. Je parle de Messi, qui était aussi là pour passer le test. Vous connaissez tous les joueurs comme des adversaires, mais ce n’est pas comme s’asseoir côte à côte pour prendre un café. Pendant que tout Anfield célébrait, j’étais fermé dans un placard avec Messi “.