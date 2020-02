Matt Le Tissier affirme que la signature de Newcastle a été un «coup de pub», interroge le personnel de recrutement – HITC

L’attaquant de Newcastle United Andy Carroll est actuellement sur la touche avec une blessure.

Matt Le Tissier a affirmé que la décision de Newcastle de signer Andy Carroll était un “coup de pub” pour apaiser les fans après que l’attaquant eut subi une autre blessure.

S’adressant à Soccer samedi sur Sky Sports News (15/02/2020 à 14 h 45), Le Tissier a admis que c’était “ navrant ” pour Carroll d’être à nouveau dans une telle situation, mais il a interrogé le personnel de recrutement et comment ils pensaient beaucoup à le signer.

Après l’expiration de son contrat à West Ham au cours de l’été, Carroll est retourné là où tout avait commencé et a conclu un accord à Newcastle, une décision qui, à l’époque, convenait apparemment aux deux parties compte tenu de leur situation depuis plus de six ans. il y a des mois.

Depuis son retour, il n’a pas encore marqué de but, mais pendant la première moitié de la campagne, il avait l’impression de faire des progrès sur le front de la forme physique avant son récent et dernier revers, comme Le Tissier a apparemment suggéré qu’il n’était pas juste de pousser d’abord pour sa signature:

“C’est un coup de pub, très bien”, a déclaré Le Tissier à Sky Sports. «Cela faisait si longtemps qu’il n’était pas en forme depuis un certain temps. Il a [got desire] mais c’est dommage pour le garçon.

«Personne ne veut être blessé. En tant que footballeur professionnel, c’est le pire endroit où être assis tout le temps. Je l’ai eu au cours des dernières années de ma carrière et c’est tellement frustrant. Cela doit être déchirant pour Andy Carroll.

«Mais vous regardez la signature et vous vous demandez combien de réflexion y a été en termes de comment le remettre en forme et jouer régulièrement, semaine après semaine. Plutôt [to get fans onside]. ”

C’est une histoire frustrante et récurrente pour Carroll, qui ne semble trouver aucune chance nulle part, même dans l’ascenseur qui lui a été fourni par les fidèles de St James’s Park.

Il a un contrat au club jusqu’à la fin de la saison, et compte tenu de sa situation actuelle, ce ne serait pas une surprise s’il cherche un nouveau club cet été.

Carroll a joué 14 matchs toutes compétitions confondues pour Newcastle cette saison, fournissant quatre passes décisives à ses coéquipiers, mais il n’a pas encore mis le ballon au fond des filets. [transfermakt].