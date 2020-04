Matthijs de Ligt a peu de chances de sceller la décision de Manchester United

Manchester United a reçu un coup dur dans sa poursuite de la star de la Juventus Matthijs de Ligt car il semble qu’il ne cherche pas de transfert.

Le talentueux Néerlandais vient tout juste de terminer une transition vers les géants italiens, mais des rumeurs ont refait surface au sujet de son avenir.

Selon certaines informations, De Ligt ne s’est pas bien installé en Serie A et envisage déjà de se déplacer ailleurs pour assurer un avenir meilleur.

United a ensuite été présenté comme une destination possible, affirmant qu’ils cherchaient à signer un autre défenseur central cet été malgré la sécurisation de Harry Maguire l’été dernier.

On pensait que les chefs d’Old Trafford étaient désireux de bouger avant de quitter l’Ajax, ce ne serait donc pas une surprise totale de voir l’intérêt se rallumer, jusqu’à présent.

Selon le Mirror, le beau-père de De Ligt, Keje Molenaar, a déclaré à Tutto Juve: «Ce sont de simples rumeurs, c’est tout, il n’y a plus rien à dire à ce sujet.

“Matthijs ne regrette pas du tout d’avoir choisi la Juve, lui et (son partenaire) Annekee s’amusent vraiment à Turin et peuvent peut-être passer un peu plus de temps en Italie.”

Il semble assez clair que De Ligt ne cherchera pas à bouger et a rapidement fait part de ses intentions après que des rumeurs aient fait surface.

Le jeune prodige ne voulait évidemment pas que la situation dégénère et dégénère et a rapidement étouffé tout intérêt.

On ne sait pas encore si Manchester United testera sa détermination et celle de la Juventus, mais il est peu probable qu’un transfert d’été se produise, en particulier compte tenu du climat actuel et de la façon dont d’autres positions sont d’une plus grande priorité.

United espère faire de Jadon Sancho le prochain joueur à porter le célèbre maillot numéro 7. Mais que savez-vous des joueurs qui l’ont déjà porté? répondez à notre quiz ci-dessous.