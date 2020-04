Matthijs de Ligt trompe Man Utd en ouvrant les discussions sur un déménagement massif

Date de publication: Lundi 27 avril 2020 2h57

Barcelone serait en pourparlers avec la Juventus sur une décision concernant l’objectif défensif de Manchester United Matthijs de Ligt, le Néerlandais «étant impatient de négocier».

Le joueur de 20 ans a rejeté la possibilité de rejoindre United et le Barça lorsqu’il a remporté 67,8 millions de livres sterling à la Juve l’été dernier, mais il semblerait que les géants catalans puissent enfin obtenir leur homme.

Selon Mundo Deportivo, Barcelone a l’intention de finalement atterrir De Ligt et utilisera probablement l’intérêt de la partie turinoise pour le milieu de terrain brésilien Arthur pour tenter de conclure l’accord.

De Ligt a enduré un premier mandat difficile en Serie A, faisant 27 apparitions pour la Juve avant la suspension de la saison, bien qu’il ait commencé à s’installer à mesure que la campagne progressait.

Cependant, ses difficultés de début de saison ont conduit à parler de United faisant un autre mouvement pour le défenseur central, seulement pour De Ligt à rire de ces rumeurs et prétendre qu’il était heureux de rester à Turin.

Mais juste un an plus tard, et avec quatre ans restants sur son contrat avec la Juventus, il semblerait que De Ligt pourrait échanger la Serie A contre la Liga.

Pour leur part, il semblerait que la Juve souhaite toujours développer De Ligt et soit confiante que sa forme finira par se concrétiser, tandis que le besoin du Barça d’attaquer des cibles plutôt que des cibles défensives pourrait également signifier que tout mouvement pour l’as néerlandais n’est pas considéré comme concret. à ce stade.

La tenue catalane est actuellement cherche à lever des fonds pour ramener Neymar du PSG et sont également férus de l’attaquant de l’Inter Milan Lautaro Martinez, ce qui signifie que De Ligt est susceptible d’être troisième sur leur liste de signatures prioritaires.

De Ligt révèle trois grandes raisons pour lesquelles il a choisi la Juventus plutôt que Man Utd

Matthijs de Ligt a révélé pourquoi il avait décidé de ne pas déménager à Manchester United l’été dernier et avait choisi de rejoindre la Juventus à la place.

Le skipper de l’Ajax était en demande après avoir mené les géants néerlandais en demi-finale de la Ligue des champions, avec Barcelone et les Red Devils parmi une multitude de clubs poursuivant sa signature.

Mais De Ligt a maintenant jeté un nouvel éclairage sur les raisons pour lesquelles il a choisi de rejoindre la Juventus en premier lieu, snobant United et Barca dans le processus. Lire la suite…