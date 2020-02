OXFORD, ANGLETERRE – 18 FÉVRIER: Matty Taylor d’Oxford United réagit après avoir manqué un but ouvert lors du match Sky Bet League One entre Oxford United et l’AFC Wimbledon au Kassam Stadium le 18 février 2020 à Oxford, en Angleterre. (Photo par Alex Davidson / .)

Oxford United et Matty Taylor ravivent une forme alors que le U cherche à remettre son offre de promotion sur la bonne voie.

Matty Taylor de retour dans les buts et Oxford United de retour dans les points

Oxford gagne à Promotion Rivals

Des victoires consécutives en championnat ont permis à l’U de ne perdre que trois points par rapport aux séries éliminatoires. Depuis le début de la nouvelle année, ils n’ont récolté que six points sur 24 possibles.

L’AFC a battu l’AFC Wimbledon au cours de la semaine avant de devancer ses rivaux de promotion Ipswich Town à Portman Road samedi après-midi, avec Taylor marquant dans les deux matchs.

Taylor lui-même a porté son total à 14 buts dans toutes les compétitions après son vainqueur contre les Tractor Boys. Il a marqué quatre lors de ses quatre derniers matchs après son doublé contre les Dons et son simple à Burton Albion.

Les prochains matchs d’Oxford sont à domicile contre Accrington Stanley et Southend United; le club devrait viser le maximum de six points de ces deux matchs. Ils rentreraient en mars dans le top six.

Distractions inutiles

Cela semble très bien sur le terrain et les U pourraient maintenant monter une autre poussée pour la promotion. Mais, il semble y avoir des distractions inutiles.

Des informations suggèrent que le patron de U, Karl Robinson, est devenu un favori pour reprendre le poste de direction vacant chez les rivaux de League One, Blackpool.

Le lien n’est pas nécessairement la distraction, plus de commentaires de Robinson postent la victoire d’Ipswich. Le directeur a déclaré, comme le rapporte l’Oxford Mail: «Nous devons être ambitieux, c’est ainsi. J’ai fait de nombreux jeux. Quoi qu’il arrive dans ma carrière, cela n’a pas vraiment d’importance pour moi, je me soucie seulement de savoir où vont mes joueurs. »

De nombreux fans pensent que l’intention derrière sa réponse visait le conseil d’administration après la vente de Shandon Baptiste et Tariqe Fosu à Brentford le jour limite, et un déménagement à Blackpool permettrait de localiser le patron de l’U plus près de son Liverpool natal.

