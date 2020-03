Matuidi, deuxième joueur de la Juventus atteint de coronavirus

Le milieu de terrain international français Mardi, Blaise Matuidi testé positif pour le coronavirus et il est le deuxième joueur de la Juventus infecté après l’Italien Daniele Rugani.

“Le footballeur Blaise Matuidi a subi des tests médicaux qui se sont révélés positifs pour le coronavirus COVID-19. Le joueur est en isolement volontaire depuis le mercredi 11 mars et continuera d’être surveillé”, a déclaré la Juventus dans un communiqué. “C’est bien et c’est asymptomatique”, a ajouté l’équipe de Turin.

Matuidi est isolé depuis que le positif de Rugani a été annoncé tard le 11 mars, premier cas de joueur de Serie A infecté par le coronavirus.

Après le positif de Matuidi, au total La série A a enregistré dix cas de footballeurs positifs: cinq de Sampdoria, le Gambien Omar Colley, le Suédois Albin Ekdal, les Italiens Antonino La Gumina et Manolo Gabbiadini et le Norvégien Morten Thorsby, trois joueurs de la Fiorentina, en plus de la Juventino Rugani.

En Italie, il y a déjà eu plus de 2 500 morts et plus de 30 000 infectés en raison de cette maladie et le gouvernement italien a ordonné la fermeture de toutes les entreprises, à l’exception des supermarchés et des pharmacies, afin de réduire le risque de contagion.