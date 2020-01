Mauricio Macri présidera une fondation de la FIFA

La nouvelle était connue ce midi et commence lentement à avoir un impact sur toutes les couvertures: Mauricio Macri revient au football. Hernán Castillo a confirmé à Halcones et Palomas que l’ancien président argentin sera à la tête d’une fondation liée à la FIFA.

L’ancien président a été confirmé pour diriger la Fondation de la FIFA créée en 2018. L’agence est chargée d’encourager les changements sociaux et de reconstruire les infrastructures sportives endommagées dans le monde.

Gianni Infantino, président de la FIFA, a déclaré que “c’est un grand plaisir et un honneur d’annoncer que Mauricio Macri assumera ce poste à la tête de la Fondation de la FIFA”. Castillo a ajouté que Macri cherchera à renforcer le lien entre l’Amérique du Sud et la FIFA avec les joueurs masculins et féminins en formation.

En outre, le journaliste a déclaré que le poste ne serait pas lié à une fédération telle que l’AFA ou tout autre club. Il a même souligné que l’Association argentine de football n’était pas au courant de cette désignation qui a surpris de nombreuses personnes. Ainsi, après son poste de président de l’Argentine, Macri reprendra un rôle actif lié au football après avoir été la plus haute autorité de Boca entre 1995 et 2007.