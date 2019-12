Mauricio Pellegrino a parlé de la possibilité de retourner à Independiente

Le comité de pilotage de Indépendant est à la recherche d'un directeur technique pour remplacer Fernando Berón, qui est intérimaire. Le candidat qui a piqué sur le pourboire est Lucas Pusinerimais Mauricio Pellegrino Il reste dans l'attente.

En fait, l'entraîneur qui vient de quitter Leganés Il en a parlé. "Si je le rencontre c'est parce que j'ai l'intention. J'ai déjà fait un pas Indépendant et je pense que c'était bien. J'ai fini par aller jusqu'au bout parce que le club cherchait autre chose, cherchait à gagner des titres. Ce club mérite d'être toujours le premier, se battant pour être parmi les meilleurs, et c'est ma préoccupation. C'est ce que j'ai soulevé. Si je l'ai rencontré, c'est parce que j'ai l'intention de travailler ", a-t-il reconnu.

"Ils ont soulevé des questions et moi aussi, Il y a des questions dans l'air, les joueurs qui décident s'ils continueront ou non dans le club, comment ils seront remplacés. Indépendant C'est une équipe qui doit être un protagoniste, essayer de trouver la meilleure équipe possible et, bien, c'est ma préoccupation, les managers sont là-dedans. Nous espérons parler bientôt ", a déclaré l'entraîneur qui était dans le" Rouge "entre 2015 et 2016.

Enfin, en dialogue avec TyC Sports, il a déclaré: "C'est une double satisfaction qu'ils m'appellent d'un endroit où j'étais parce qu'ils me connaissent, ils savent comment fonctionne mon personnel d'entraîneurs. Que nous y allions ou non, il y a des choses à résoudre. Dites-leur que nous sommes dans ce processus. Nous nous rencontrons Maldonado à parler dans les prochains jours, car il y a des choses à définir rapidement".