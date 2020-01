Mauricio Pochettino, le plus grand nom de la liste pour remplacer Ernesto Valverde – rapport

Selon les médias, Mauricio Pochettino est en tête de la liste des candidats possibles pour remplacer Ernesto Valverde, en cas de limogeage. L’ancien entraîneur du Real Betis Quique Setién et Xavi García Pimienta du Barcelona B seraient également très en lice.

Le conseil d’administration serait divisé sur Pochettino ou Setién, avec García Pimienta servant en quelque sorte d’option de sauvegarde.

Thierry Henry, Roberto Martínez et Max Allegri ont également fait l’objet de rumeurs à un moment ou à un autre, mais il semble que Pochettino, Setién et García Pimienta soient les principales personnes restées dans la course. Xavi Hernández et Ronald Koeman auraient refusé le travail lorsque Barcelone leur a offert.

Pochettino a dirigé Tottenham Hotspur le plus récemment, mais avait auparavant entraîné Espanyol, son rival de Barcelone. L’Argentin avait auparavant déclaré officiellement qu’il n’accepterait jamais d’entraîner le Barça en raison de sa fidélité à l’Espanyol.

Setién est un manager qui a été acclamé pour son style basé sur la possession au Betis, mais a finalement été licencié et reste au chômage depuis.

García Pimienta est un fidèle serviteur de Barcelone depuis très longtemps, étant d’abord devenu joueur de La Masia, puis devenu entraîneur chez les jeunes. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles il prendrait la direction du gardien jusqu’à l’été, date à laquelle Xavi quitterait Al Sadd et prendrait les rênes du Camp Nou.