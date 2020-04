AMSTERDAM, PAYS-BAS – 08 MAI: le manager de Tottenham Hotspur Mauricio Pochettino célèbre à plein temps après la demi-finale de l’UEFA Champions League match retour entre l’Ajax et Tottenham Hotspur au Johan Cruyff Arena le 08 mai 2019 à Amsterdam, Pays-Bas. (Photo de Chris Brunskill / Fantasista / .)

Selon Sky Sports, les futurs propriétaires de Newcastle United préfèrent Mauricio Pochettino comme principal candidat; ils paieraient 19 millions de livres sterling à Pochettino par an.

RAPPORT: Mauricio Pochettino pourrait faire son retour en Premier League à Newcastle United

Les détails

Actuellement, Mike Ashley est en train de vendre Newcastle United. Les négociations en cours sont avec un consortium; il s’agit du prince héritier saoudien Mohamed bin Salman, d’Amanda Staveley et des frères Reuben. Il s’agit d’un accord très controversé de 300 millions de livres sterling qui, même s’il est achevé, pourrait ne pas être approuvé par la Premier League.

Mauricio Pochettino est le gestionnaire privilégié des propriétaires potentiels. Le manager d’Ex-Spurs a été limogé après une période de cinq ans en charge. Il a toujours livré le football de la Ligue des champions du club et les a même amenés à la finale. Cependant, sa forme lors de la dernière saison s’est révélée être un problème insurmontable pour le conseil des Spurs.

Il a affirmé plus tôt dans l’année qu’il aimerait retourner en Premier League (The Guardian). Cependant, toute décision concernant le nouveau manager dépend entièrement de la question de savoir si Mike Ashley vend son club au consortium et si la Premier League le sanctionne.

Pertinence

Steve Bruce est actuellement à la barre de Newcastle; il a succédé à Rafa Benitez en juillet 2019. Avant que le coronavirus ne frappe, il avait réussi à placer le club au 13e rang de la ligue. Si la reprise du club se produit, Bruce sera toujours en charge, selon Sky Sports.

Cependant, il pourrait être remplacé par Pochettino. Newcastle allait remplacer un manager expérimenté de Premier League par un autre. Pochettino a cependant été beaucoup plus habitué à la partie supérieure du classement. Il a l’expérience cruciale de cultiver un club pour les emmener en finale de la Ligue des champions. Tottenham a été assez bon pour prendre un point au Camp Nou, vaincre le Real Madrid sur deux jambes et faire un retour sensationnel contre l’Ajax dans leurs campagnes au cours des dernières années.

Ainsi, Pochettino conviendrait parfaitement à Newcastle et à ses ambitions. Si les propriétaires proposés soutiennent leur gestionnaire, mais surtout Pochettino, il serait fascinant de voir quel type de projet pourrait être construit. Après tout, Pochettino n’a pas reçu le plein soutien financier de Spurs. Leurs périodes intermittentes de signature de joueurs et de non-sécurisation de cibles ont fini par les rattraper. Les nouveaux propriétaires de Newcastle pourraient financer l’équipe de rêve de Pochettino.

Photo principale

Intégrer à partir de .