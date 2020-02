Mauricio Pochettino recherché par plus de 60% des fans de Man United

Près des deux tiers des supporters de Manchester United souhaitent que Mauricio Pochettino soit le manager de l’équipe au début de la saison prochaine.

Dans un sondage Facetime publié par The Peoples Person, 20 500 fans ont voté pour savoir s’ils préféreraient Ole Gunnar Solskjaer ou l’Argentin à la barre en août.

61% des fans ont voté pour Poch, avec seulement 39% pour Ole.

La nouvelle arrive le même jour que The Mirror rapporte que Pochettino “est entendu être enthousiasmé par la perspective de gérer United à un moment donné.”

Et le Sunday People via The Express affirme que “ Pochettino est toujours intéressé à prendre le poste de United s’il lui est proposé ”, qu’il a “ dit à ses amis qu’il prenait juste du temps pour faire le plein ” et que “ une grande inquiétude pour Solskjaer, c’est que les Glazers s’inquiètent un peu de sa position au club.

Les fans commentant le sondage étaient pour la plupart sympathiques envers le sympathique Norvégien, et beaucoup pensent qu’il faudrait lui donner plus de temps pour construire un camp à son image.

“En tant que fan d’Utd depuis mon enfance dans les années 90, Ole est l’un de mes préférés, il est fidèle à Utd, il croit en Utd, je reste avec Ole, il a besoin de plus de temps”, a déclaré un électeur. «Ole doit mener à bien ce projet! En tant que club, nous renvoyons les managers beaucoup trop rapidement. Ole est en train de construire quelque chose et ses signatures ont été formidables jusqu’à présent. Donnez-lui encore deux fenêtres, puis réévaluez », a expliqué un autre.

D’autres, cependant, tout en ne doutant pas de sa fidélité au club, pensent que Solskjaer est hors de sa profondeur et qu’à Pochettino United aurait un entraîneur qui a pu reconstruire deux équipes de Premier League à Southampton et Spurs.

«Je soutiens Ole mais United a un cadeau géant avec un gros arc massif attaché sous la forme de Mauricio Pochettino. Nous serions stupides de ne pas prendre le cadeau », a été le verdict d’un électeur de Poch. Un autre a commenté: “Solskjaer est loin de sa profondeur, Pochettino est un bien meilleur manager et un meilleur cerveau de football, Solskjaer ferait un bon directeur du football, je pense.”

Des rapports récents ont affirmé qu’Ed Woodward avait négocié avec Pochettino dans les coulisses, alignant l’Argentin pour prendre le relais en tant que manager cet été. Si cela s’avère vrai, ce sondage suggère que pour une fois, la majorité des fans seront ravis des actions de Woodward.

