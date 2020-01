Mauro Díaz est le nouveau renfort étudiant

Les étudiants continuent de se renforcer face au retour de la Super League et ont confirmé aujourd’hui l’arrivée de la quatrième incorporation de l’équipe de platense. Mauro Díaz a pu résilier le contrat qui le liait à Al Ahli des Emirats arabes unis et il a passé aujourd’hui un contrôle médical avant de signer son nouveau contrat.

De cette façon, le volant deviendra le quatrième renfort de l’équipe Milito après les arrivées de Javier Mascherano, Martín Cauteruccio et Lucas Rodríguez.

Le joueur aura un lien avec le club pour les 18 prochains mois et arrivera en condition libre et après 7 ans hors du pays. À cette époque, le joueur de 28 ans qui a fait ses débuts à River a joué pour le Dallas FC de MLS et le Al Ahli FC susmentionné.

⚽ Mauro Díaz a passé avec succès l’examen médical et ce jeudi au Country Club il signera son contrat avec #EDLP pour 18 mois. Le joueur arrive gratuitement au club pic.twitter.com/c5s6tP1wQq

– Étudiants de La Plata (@EdelpOficial)

15 janvier 2020