Mauro Icardi a répondu à Maxi López: “Il est permis de retourner au domicile”

Je veux direLe joueur du Paris Saint Germain s’est rendu à l’intersection de Maxi López après les accusations de retour en Italie avec ses enfants et ceux de Wanda Nara.

Wanda Nara est retournée en Italie avec Mauro Icardi, où eux et leurs enfants sont domiciliés. Bien sûr, au sein de ce groupe familial sont les petits que le représentant avait avec Maxi López, son ex-partenaire. Face à cette situation, l’ancien attaquant de River Plate a montré son inconfort et a réprimandé publiquement son ancienne femme.

“Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit en ce moment, alors que la chose la plus sacrée que vous ayez au monde est la santé de nos enfants? Je suis scandalisé que vous ne soyez pas au courant. Si vous ne voulez pas le faire pour vous, faites-le pour eux parce qu’aujourd’hui vous êtes la mère de cinq créatures, mais il semble que vous ne l’ayez pas réalisé », a déclaré López, via son compte Instagram.

Alors, et face au silence de Nara, C’est Mauro Icardi lui-même qui lui a répondu. Il l’a également fait via ses réseaux sociaux et dans une histoire qui pourrait être vue publiquement. Qu’a dit l’attaquant du PSG?

“Il est permis de retourner au domicile. Respecter évidemment les mesures de sécurité imposées par l’État, et toujours en prenant soin de la sécurité de chacun de ma famille », a condamné Icardi.