Mauro Icardi prévoit un déménagement estival à Chelsea

Selon le Sun, Chelsea envisage un déménagement estival pour l’attaquant argentin Mauro Icardi.

Besoin d’options solides à l’avant

Le manager de Chelsea, Frank Lampard, cherche désespérément à renforcer ses options en attaque cet été.

Ni Olivier Giroud ni Michy Batshuayi n’ont contribué à atténuer la pression sur l’attaquante de premier choix Tammy Abraham, qui a marqué 15 buts jusqu’à présent cette saison. La frappe de Giroud contre Tottenham Hotspur samedi était son premier de la saison en Premier League, tandis que Batshuayi n’a marqué que deux buts en 23 matches cette saison.

En conséquence, Chelsea a identifié Icardi comme une cible potentielle. Le joueur de 27 ans est actuellement prêté au Paris Saint-Germain et a été impressionnant jusqu’à présent cette saison, avec 19 buts toutes compétitions confondues.

L’Argentin est l’un des meilleurs attaquants du monde depuis plusieurs années. Pendant son séjour à l’Inter Milan – dont il est prêté au PSG – il a marqué 112 buts en 194 matches.

Tout mouvement peut dépendre de la qualification de la Ligue des champions

Icardi serait certainement une excellente acquisition pour Chelsea. Cependant, tout mouvement pour l’Argentin peut dépendre de sa qualification en Ligue des Champions.

L’équipe de Lampard est actuellement quatrième en Premier League, après avoir récolté 44 points en 27 matchs. Ils occupent quatre points d’avance sur Tottenham en sixième, qui est susceptible de viser la cinquième place en raison de l’interdiction de Manchester City de la Ligue des champions.

En conséquence, Chelsea regarde toujours avec prudence par-dessus son épaule. Depuis le début de l’année, ils ont subi un revirement de forme, remportant seulement deux de leurs sept derniers matchs.

Frank Lampard espère que sa victoire 2-1 sur Tottenham pourra donner le coup d’envoi à une série de mises en forme. Chelsea affrontera Bournemouth, Everton et Aston Villa en Premier League, avant d’accueillir Manchester City à Stamford Bridge.

