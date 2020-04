Mauro Zárate a dit quand il est presque tombé entre les mains d’un fan de Vélez: “Ils ont dû nous séparer”

Mauro Zárate à gauche Velez jouer dans La bouche à la mi-2018 et la controverse a éclaté car il avait mentionné qu’il ne jouerait pas dans une autre équipe Argentine que ce n’était pas le “Fortín”.

Comme il l’a dit lui-même, cela lui a posé des problèmes. “Le jour où j’ai fait le bilan de santé, il y a eu des cris. Mais ça a sûrement été mis en place pour apparaître à la télévision. Ça a dû être un crétin qu’ils ont envoyé. Ensuite, j’ai eu deux fois de mauvaises situations. Et 10 bonnes … J’ai été très surpris les réactions positives. Parce qu’ils m’ont montré très peu sur les réseaux sociaux et rien sur le terrain. Donc à chaque fois que je suis tombé sur quelque chose comme ça ça m’a figé “, se souvient-il.

De plus, il a raconté les deux pires épisodes avec des fans de Velez et dans celui que vous vous battez presque. “Deux fois. On m’a crié de loin. Je me suis retourné et j’ai crié après lui. Puis, une fois au restaurant. Là, la chaîne m’a un peu éloigné. Parce que je me suis levé et suis allé le chercher. C’était juste le gérant de l’endroit et il m’a séparé. Ensuite, plus jamais “, a-t-il déclaré dans une interview à Infobae.

Enfin, il a assuré: “Le traître n’a rien à voir avec moi. Je ne suis pas un traître. Il a été imposé par une personne qui voulait mettre en place ce quilombo. J’ai échoué ma parole, j’ai échoué les fans parce que je suis allé à Boca. Je le regrette car je suis très heureux où je suis. “

“Maintenant, s’il me dit: ‘Tu as fait du mal au club’, je réponds: ‘Non, ce que j’ai fait pour Vélez a toujours été de bonnes choses’. Le sauver de la relégation, des millions de dollars pour la vente, le titre, tout va bien. .. Je n’ai jamais fait de mal à Velez“a conclu l’attaquant.