Mauro Zárate a rompu le silence après les rumeurs: “S’ils me le proposent, je signe pour rester et terminer ma carrière à Boca”

Pendant que le football est arrêté par lui coronavirus, la maladie appelée pandémie due à Organisation mondiale de la SANTECertains joueurs, entraîneurs et présidents des institutions en profitent pour dialoguer avec la presse. Cette fois, il a parlé Mauro Zárate, en avant de Boca Juniors, dans une interview à Radio La Red.

L’ancien footballeur de Vélez a rompu le silence après des rumeurs sur sa mauvaise appartenance à l’équipe et a déclaré: “J’aime les techniciens qui prennent les décisions et qui ont des œufs, avec une voix de commandement. Si vous n’avez pas une bonne performance et que quelqu’un joue il va mieux, nous devons continuer à nous améliorer pour montrer au coach qu’il peut compter sur lui “. En outre, il a ajouté: “J’ai un contrat jusqu’en juin, nous sommes sûrs de rencontrer Roman et le président. Je veux rester. Nous ne parlons toujours pas de cet arrêt. S’ils me le proposent, je signe pour rester et terminer ma carrière à Boca”.

D’un autre côté, il a affirmé: «Depuis le premier jour de mon arrivée jusqu’au dernier Bombonnière c’est de mettre dans une boite. J’ai décidé de venir La bouche parce que je savais que ça allait être très agréable et j’aime beaucoup ça, je suis très heureux et très heureux. “

Pour finir, il explique comment ils sont préparés lors de la mise en quarantaine préventive et obligatoire par le COVID–19. “L’enseignant nous envoie faire un petit travail pendant la semaine. Dans l’après-midi, nous passons un appel vidéo en deux groupes et nous y travaillons”, a-t-il expliqué.