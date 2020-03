Mauro Zárate, les combats présumés avec Miguel Russo et sa relation avec Riquelme: “Ce sont des boludeces”

Mauro Zárate Il a profité de la quarantaine pour clarifier certaines questions sur sa situation à Boca. L’attaquant n’a pas eu autant d’opportunités avec Michelangelo Russo et son avenir est inconnu. Sans aller plus loin, il a même été question qu’il s’était disputé avec le coach et qu’au milieu de l’année, il quittait Xeneize.

Dans cette situation, les anciens Vélez et Lazio se sont entretenus avec TyC Sports et ont expliqué comment sa relation avec l’entraîneur de Boca est: “Cela ne vaut pas la peine de clarifier les conneries. Je vais toujours essayer de construire un quilombo à Boca. L’année dernière, c’est avec Carlitos qu’il n’a pas joué, qu’il avait un mauvais visage et je ne sais pas combien d’autres conneries … Maintenant, avec moi “.

Et dans le même esprit, il a ajouté: “Nous y sommes habitués. Au Venezuela, j’allais commencer et revenir de ma blessure, mais j’ai eu cet inconfort Et 10 jours plus tard, j’ai fini par me blesser parce que je voulais l’être. C’était un début pour oublier, je n’ai jamais de blessures et j’en ai souffert trois d’affilée “, a admis Mauro.

Pour sa part, il a également pris quelques minutes pour clarifier ce que sa relation avec Juan Román Riquelme, l’actuel deuxième vice-président de Xeneize: “J’ai parlé plusieurs fois. J’ai un peu de colère parce que je ne pouvais pas rendre la confiance qu’il a en moi sur le terrain … J’espère que je pourrai le faire quand il reviendra jouer.”