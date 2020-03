Mauvaise nouvelle pour Boca: la blessure de Carlos Zambrano confirmée

Au milieu des célébrations de Boca pour la conquête de la Super League, le club a reçu de mauvaises nouvelles. La blessure de Carlos Zambrano a été confirmée après le duel contre Gimnasia.

A 14 minutes de la seconde mi-temps, le défenseur s’est écrasé sur le volant du Wolf, Ariel Garcia et a dû être soigné par le staff médical de Xeneize.

Peu de temps après, le joueur a dû quitter le terrain remplacé par Nicolás Capaldo tandis que Campuzzano a fini par prendre sa place à l’arrière-plan.

L’explication était que Zambrano avait été blessé et aujourd’hui, il a été confirmé qu’il avait une fracture d’une côte. De cette façon, vous aurez au moins 30 jours de récupération et les prochaines réunions seront perdues. Au moins toute la Super League Cup et certains matchs de la Copa Libertadores seront éliminés.