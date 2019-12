Mavericks vs. Raptors: résultats et résumé de la victoire des Raptors sur les Mavericks | Les Raptors de Toronto ont inscrit 30 points et battu les Mavericks de Dallas 110-107 Autres sports

Kyle Lowry il a accumulé 32 points et 10 passes, Chris Boucher a marqué 21 unités, le nombre maximal de sa carrière, et le Toronto Raptors ils ont récupéré d'un déficit de 30 points pour battre dimanche à Dallas Mavericks par 110-107, dans le Centre Banque Scotia de la capitale canadienne.

Il s'agit du plus grand retour de l'histoire de la franchise et du plus important jamais enregistré dans le NBA dans une décennie

Dans la quatrième période, Lowry Il a marqué 20 points, un de moins que les Mavericks en équipe.

Il s'agit du premier retour de 30 points dans la NBA depuis que les Sacramento Kings ont battu les Chicago Bulls le 21 décembre 2009, selon Elias Sports.

Rondae Hollis-Jefferson a marqué 18 points et Fred VanVleet a ajouté 10 pour les Raptors, qui ont une équipe épuisée mais qui ont remporté leur cinquième duel consécutif et amélioré à 13-3 à domicile, pour mettre fin à la séquence des Mavericks, de sept victoires en tant que visiteur.

Kristaps Porzingis a totalisé 19 unités et 12 rebonds, Jalen Brunson a marqué 21 points et Dallas est tombé à 2-2 sans la base Luka Doncic, qui a raté son quatrième engagement suivi d'une entorse à la cheville droite.

Toronto Il a perdu 83-53 avec 2:55 minutes au troisième quart, mais avec une défense complète et une attaque enflammée de Lowry, il a égalisé le score à 95 à 5:30 minutes de la quatrième période.

Hollis-Jefferson a converti une paire de lancers francs avec 4:31 minutes pour donner le premier avantage de la seconde mi-temps aux Raptors Lowry il a marqué un triple en possession de Toronto et a porté l'avance à quatre points.

Un jeu de trois points de Brunson avec 1:14 au chronomètre a réduit la différence à 106-105 et Porzingis a marqué une paire de lancers francs avec 32 secondes pour donner à Dallas une avance d'un point.

Lowry Il a aidé Boucher, qui a cloué le ballon pour reprendre l'avantage. Après un moment à l'extérieur de Dallas, Brunson a raté un tir de distance qui aurait donné l'avantage aux Mavs.

Boucher a été victime d'une faute lors du rebond et a marqué ses deux lancers francs, portant Toronto à trois points avec 1,6 seconde. Porzingis a jeté du milieu de terrain pour égaliser le score, mais il a été coupé.

SOURCE: AP

L'actuel champion de la NBA se propose d'imposer des conditions dans le match de ce dimanche où il pourra grimper à la troisième place de la Conférence Est et préciser que l'absence des joueurs partis n'a pas affaibli l'équipe.

Dallas Mavericks vs. Toronto Raptors: Heures dans le monde

Pérou 15 h 30 | NBA TV

Mexique 14 h 30 |

Colombie 15 h 30 |

Équateur 15 h 30 |

Bolivie 16 h 30 |

Venezuela 16 h 30 |

Argentine 17 h 30 |

Brésil 17 h 30 |

Chili 17 h 30 |

Paraguay 17 h 30 |

Uruguay 17 h 30 |

Espagne 21 h 30 |

L'équipe canadienne est sur une très bonne séquence de victoires. Il a célébré 4 matchs consécutifs et est la quatrième équipe de la ligue avec la meilleure séquence de victoires, suivie des Pacers, Jazz et Nuggets qui ont cinq victoires consécutives.

Et cette fois, ils affronteront les Mavericks qui viennent de trois matchs en jouant en tant que visiteur dans lequel ils ont perdu. L'objectif est d'ajouter une victoire, de couper la séquence de Dallas et de monter sur le podium de la conférence Ouest.

Le match de Dimanches NBA Il aura des absences considérables comme le Slovène Luka Doncic dans l'équipe visiteuse, et l'Espagnol Marc Gasol et le Camerounais Pascal Siakam, pour l'équipe locale. Tout cela en raison de blessures.

L'appel que cet affrontement entre Dallas Mavericks et Toronto Raptors aura sera la présence du Letton Kristaps Porzingis, qui après près de 20 mois d'absence en raison d'une blessure au genou, récupère son meilleur niveau et ses chiffres le montrent: 22,6 points, 13 rebonds, 1,8 passes décisives et 2,6 blocs de moyenne au cours des cinq derniers matchs.

Dallas Mavericks vs. Toronto Raptors: alignements probables

Mavericks: Luka Doncic; Kristaps Porzingis; Tim Hardaway Jr.; Seth Curry; J.J. Barea

Rapaces: Pascal Siakam; Kyle Lowry; Fred VanVleet; Norman Powell; Serge Ibaka

Dallas Mavericks vs. Toronto Raptors: le match se jouera ici

