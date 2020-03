Max Meyer a-t-il un avenir au Crystal Palace sous Roy Hodgson? – HITC

L’ancien patron de l’Angleterre a prolongé son contrat à Crystal Palace, mais est-ce une mauvaise nouvelle pour Meyer?

Max Meyer était autrefois appelé l’Allemand Messi (Goal), mais l’ancien Schalke n’a plus rien à voir avec l’Argentin depuis son déménagement à Crystal Palace il y a environ 20 mois.

L’Allemand n’a commencé que 15 matches de championnat la saison dernière, mais beaucoup pensaient que cela était dû à sa première campagne en Angleterre.

Malheureusement pour lui, les choses n’ont pas beaucoup changé cette saison non plus. Meyer n’a commencé que six matchs en Premier League ce trimestre et il ne semble pas que cela s’améliorera beaucoup pour lui au fil de la saison.

Roy Hodgson a accompli un travail remarquable au Palace depuis sa nomination. L’ancien patron de l’Angleterre a fait des Eagles une équipe très difficile à battre, mais le seul point négatif pendant son séjour à Selhurst Park est son style de jeu.

Le système de Palace fonctionne certainement et cela a été prouvé par Hodgson même contre les plus grandes équipes. Cependant, cela pousse les joueurs avec talent, comme Meyer, à l’écart du temps de jeu normal, ce qui est dommage.

Víctor Camarasa a subi le même sort et est rentré en Espagne après seulement six mois d’arrivée au club. Wilfried Zaha est sans doute le seul joueur aventureux de Palace qui voit le temps de jeu régulier sous Hodgson et qui est peu susceptible de changer jusqu’à la fin de la saison prochaine à tout le moins.

Palace a confirmé que Hodgson avait prolongé son contrat avec le club et Meyer était probablement le seul joueur des Eagles à ne pas être trop choqué par la nouvelle.

Toujours âgé de 24 ans, Meyer peut avoir une brillante carrière ailleurs et il se peut qu’il doive déménager en été pour montrer au monde exactement ce dont il est capable dans un système qui convient à son style de jeu.

Dans d’autres nouvelles, Sunderland en pourparlers pour signer 24 ans, qui dit que leur intérêt se sent «spécial»