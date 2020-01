maxi disqualification Belsito, 7 disqualifiés et 8 amendes

Les décisions adoptées par le juge territorial des sports, l’avocat Lucio Luigi Lucibelli, en présence de l’A.I.A. quant aux trois groupes du championnat de Troisième catégorie napolitain:

COURSES DU 8/12/2019

VIRTUS BELSITO – TERRE DE VALEURS F. MINORE

LE JUGE DES SPORTS TERRITORIAUX Ayant lu le rapport relatif à la course Virtus Belsito – Terre de valeurs, il nota: – Que M. Estatico Gianpiero, identifié par le décret présidentiel en tant que Social Doctor of Virtus Belsito, il a été expulsé à la 35e de la deuxième mi-temps parce qu’il a envahi le terrain pour protester, menacer la mort et blesser l’arbitre par la suite, et la situation calme n’a été rétablie que grâce à l’intervention des joueurs de la même équipe qui l’a chassé. – A la fin de la course, le même M. Estatico, a continué à insulter, menacer de mort et blesser gravement le D.d.G. et d’ailleurs il le poussa violemment et lui jeta un drapeau au visage, sans heureusement de graves conséquences. Et a noté – que M. Ecstatic Gianpiero, à l’heure actuelle n’est pas enregistré pour la société Virtus Belsito. le juge territorial des sports, tout cela étant dit

RÉSOLUTION

Le résultat acquis sur le terrain est validé. – Envoi de documents au procureur fédéral pour complément d’enquête sur l’affaire, concernant la qualification et la composition de M. Estatico Gianpiero; – La disqualification de M. Estatico Gianpiero jusqu’au 16/05/2021 s’il est inscrit dans une autre entreprise, ou une disqualification d’un an et 4 mois de l’adhésion.

COURSES DU 01/05/2020

ATLETICO PORTICI 2009 – LITERNUM CALCIO

LE JUGE SPORTIF TERRITORIAL Lire le rapport du concours Portici – Liternum, ainsi que le supplément envoyé par le décret présidentiel notes: – Que le match a été suspendu par l’arbitre à la 24e minute de la première mi-temps car il n’y avait pas de conditions de sécurité pour le poursuivre, étant donné que sa sécurité physique était menacée, suite à un comportement violent des joueurs du Liternum – Que du supplément de rapport rédigé par le DdG il est clair que l’agression concrète a été commise par M. Botrugno Marco qui a secoué le bras de l’arbitre afin de ne pas le laisser retirer la carte, le poussant et le blessant, tandis que M. Mennella Alessandro a tenté une agression qui n’a pas est entré à l’intérieur parce qu’il a été arrêté par ses coéquipiers; et a fait observer – qu’en l’espèce, aucune condition ne pouvait valider la décision du décret présidentiel de suspendre le match puisque les épisodes signalés sont limités à seulement 2 joueurs de Liternum et ne sont pas d’une gravité telle que les gens craignent pour leur propre sécurité, de plus les autres membres de l’équipe visiteuse ont encore travaillé pour apaiser les esprits, en particulier du joueur Mennella, alors que les composantes du Portici ont été actives et collaboratives, un climat hostile généralisé n’a donc pas été créé, avec des dommages plausibles au DdG; Tout ceci étant dit, le juge territorial des sports

RÉSOLUTION

La répétition de la course Portici – Liternum en raison d’une erreur technique du décret présidentiel et ordonne leur recouvrement dans le respect de la réglementation en vigueur – infliger, à l’encontre de la société Liternum, une amende de 200,00 € pour comportement violent de ses membres.

SOCIETE ‘

FIN

Euro 200,00 FOOTBALL LITERNUM voir résolution.

COURSES DU 11-12 / 1/2020

LES JOUEURS DE FAUTES DISQUALIFIENT POUR UNE COURSE RÉELLE

FORTUNIO VINCENZO (REAL CASAMALE)

SOCIETE ‘

FIN

Euro 25,00 GARÇONS POSILLIPO manque de force publique requis

Euro 25,00 CITY OF TORRE DEL GRECO timbre de réception d’organe de sécurité publique manquant

Euro 25,00 JUVE DOMIZIA pas de certificat de livraison par l’organisme de sécurité publique

Euro 25,00 MARA OTTO F.C. manque de force publique requis

Euro 25,00 SANT’ATTILIO non-recours à la force publique

Euro 25,00 SPORTING CAMALDOLI défaut de dépôt de livraison et manque de demande

Euro 15,00 Délai FOOTBALL LITERNUM

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES

SALLE EDUARDO (LITERNUM CALCIO)

MIRAGLIA MASSIMILIANO (VILLAGE SPORTIF)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

STRINGILE DANIELE (BORBONIA FELIX)

CICCARELLI ANTONIO (VILLAGE SPORTIF)

SICA LUCA (CAMALDOLI SPORTIF)

DE ROSA ATTILIO (VIRTUS BELSITO)

JOUEURS NON EXPIRÉS

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

DESTEFANO GAVINO (CAMPOSANO 2019)

BUONINCONTRO TOMMASO (REAL CANTERA ACERRA)

FERME LUIGI (VILLAGE SPORTIF)

ZOCCOLELLA DIEGO (CAMALDOLI SPORTIF)

SEVERINO GIOVANNI (VIRTUS AFRAGOLA SOCCER)