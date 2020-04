“Maxi Lopez à Milan, mon entreprise la plus difficile. Giovinco à Parme? Pour l’instant je ne parle pas”

La rédaction de Ok Calciomercato interviewée à droit exclusif Andrea D’Amico, procureur parmi d’autres de Sébastien Giovinco, au centre du marché dans les dernières heures après les déclarations des ds du parme Daniele Faggiano. Non seulement cela a été discuté, mais l’agent a également voulu avoir son mot à dire sur le redémarrage possible de la championnat et exposé comme marché des transferts sortira de cette situation dramatique.

Les propos du procureur Andrea D’Amico

Comment pensez-vous que l’ensemble du mouvement national de football devrait sortir de cette situation dramatique une fois que la pandémie qui nous sévit depuis plus d’un mois s’est atténuée? Vous partez ou dites au revoir à cette saison et revenez directement à la prochaine en août?

«S’il y a des conditions sanitaires que nous devons jouer, la Fédération essaie d’aller dans cette direction. Il faut terminer cette saison et éviter qu’elle ne s’effondre, pour l’avenir ils y penseront plus tard, surtout avec un calendrier adéquat et en hauteur “.

Comment le monde du marché des transferts sortira-t-il après que cette situation dramatique se sera aplatie?

“Dommage, car même si le marché reprend les championnats, ils devront recommencer plus tard puis une fois les championnats eux-mêmes terminés, afin de ne pas altérer leur déroulement. Ensuite, nous devons prendre en compte ce que seront la dimension européenne et internationale du marché, car c’est une situation qui a affecté le monde entier, toutes les nations: il ne faut pas penser seulement au marché des transferts italien, car tout est bloqué partout ».

La valeur des joueurs sera-t-elle également inférieure aux chiffres que nous avions l’habitude d’entendre jusqu’à la dernière fenêtre d’hiver?

“Comme tous les secteurs de l’économie sont impliqués, je le répète, au niveau international, il y aura certainement une répercussion sérieuse également dans le monde du marché des transferts. Le monde après le coronavirus ne sera plus jamais le même, je ne sais pas si ce sera mieux ou pas, mais j’espère que nous pourrons reprendre la vie comme avant, sans commettre certaines erreurs. N’étant que des chiffres, nous ne savons pas quelle est la véritable condition. “

Et que pouvez-vous nous dire des paroles de la directrice sportive de Parme, Daniele Faggiano, qui a déclaré que son assistant Giovinco serait un remplaçant approprié pour Kulusevski l’an prochain en Émilie-Romagne?

«Je ne veux pas parler de mes clients pour le moment. En temps voulu, et donc dès que je sortirai de cette situation, je parlerai. “

Parlons donc du passé. Dites-nous quelle a été la négociation que vous avez menée qui définirait plus épuisant et qui vous a fait lutter plus.

“Je pars de l’hypothèse que je mets, à chaque négociation, tout mon moi pour satisfaire mes clients. En termes temporels, cependant, je peux dire que le plus épuisant était celui de Maxi Lopez quand il a dû se rendre à Milan: nous avons passé une semaine à l’hôtel seul. Au final, tout s’est bien passé. “