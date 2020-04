Maxi Meza: “Il est difficile de s’adapter au football mexicain”

Le tournoi étant interrompu, le joueur argentin a évoqué son passage à Rayados.

La Liga MX n’est pas facile pour certains joueurs, c’est le cas de Maximiliano Meza, qui avec une année disputée, avoue le temps qu’il lui a fallu pour s’adapter à la Première Division.

Le joueur est arrivé à la Sultana del Norte lors de la Clausura 2019, où il était champion, a participé à la Coupe du monde des clubs et s’apprête à disputer la finale de la Copa MX contre Xolos.

“Il est difficile de s’adapter au football mexicain. Il n’y a pas tellement de pause et l’entraînement est au rythme du jeu. C’est attaquer et défendre. Les jeux sont très attractifs car il y a de nombreux objectifs. J’aime beaucoup et nous sommes dans une autre finale », a-t-il mentionné.

Malgré le fait que pour Maxi “le club soit de première classe”, il pense toujours à rentrer en Argentine, car “quand on fait bien dans un club, on a envie de le revivre.” La gymnastique ou l’indépendance me rendrait très heureux », a-t-il terminé.